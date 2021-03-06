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Скільки калорій в алкогольних коктейлях: які напої не відобразяться на фігурі

Сьогодні, 16:45

І також про варіанти, де їх найменше

Більшість людей підраховують калорії за їжу кожен день забувають, що келих вина чи текілу по вихідних теж потрібно враховувати. І "порожні" калорії, які звикли називати алкоголем – часто причина зайвої ваги. Тому ми в статті розказали в яких коктейлях найбільше калорій, щоб ви були обачні на вечірках. А які можна пити і не гладшати.

До речі, про вечірки: якщо ви в пошуках класних подарунків під весняний настрій для ваших рідних, то скористайтеся нашим календарем. Бо в ньому десятки ідей, які можна втілити не лише на 8 Березня.

Скажіть їм до побачення

Якщо ви це читаєте, то скоріш за все забудете про існування п'ятірки відомих коктейлів. Навіть, якщо вони були вашими улюбленими, тому що одна з порцій прирівнюється калоріями до ланчу. "Піна Колада" саме з таких, тому що в порції на 200 мл – 526 калорій.

Наступний лот, який також не потрапить на вечірку – "Білий росіянин". Має 568 калорій на 235 мл, а це більше, ніж в "Піна колада". "Май Тай" також з "чорного списку" – 306 калорій на 145 мл коктейлю і "Лонг-Айленд" – близько 400 калорій на порцію. І закриває нашу добірку "не можна" – мартіні , але з шоколадом 418 калорій на 74 мл.

А їх обирайте на вечірці

Щоб коктейль потрапив не в "чорний список" (з огляду на калорії) обирайте напої з мінімальним додаванням цукру або сиропу. Ідеально підійдуть:

  • "Кривава Мері" в складі якого томатний сік, горілка і перець чилі – 120 калорій на 30 мл.
  • "Мімоза" – на апельсиновому фреші і шампанському – 120 мл 75 калорій .
  • "Мартіні" традиційного формату на вермуті і джині, в 67 мл – 125 калорій. До слова, а Королева Єлизавета II любить схожий коктейль, але в форматі "драй".

"Мартіні"
"Мартіні"
Фото: Depositphotos

  • "Космополітен" – популярний коктейль з серіалу "Секс у великому місті", який асоціюється з вечірками. Вам його рекомендує не тільки Керрі Бредшоу, але і ми, тому що в ньому лише 146 калорій на 81 мл.
  • "Сазерак" завершує нашу підбірку – це коктейль на основі коньяку з додаванням абсенту і біттера. Прикрашають його цедрою лимона. Іноді також додають 1 кубик цукру, краще від нього відмовтеся. Порція – 140 калорій .

Не без порад для тусовщиків

Вихідні скоро, вангуємо, без коктейлів ви не обійдетеся. І не важливо, що це буде: "Піна колада" чи дієтичний "Космополітен". Вам слід пам'ятати про алкогольні правила: між коктейлями не забувайте пити звичайну воду, вона буде підтримувати водний баланс. А також про їжу, оберіть збалансовані закуски. І головне – не пийте на одинці!

Раніше ми розповідали, що знайшли в Києві улюблене шампанське Мадонни за 149 тисяч гривень.

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