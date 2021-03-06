Найпопулярніші заклади Львова, які варто відвідати
Вдалі місця для ланчу і відпочинку
Весняний сезон стартував і думки про туризм Україною лише набирають обертів. А місто Лева – одне з улюблених локацій українців, яке потрапляє у фаворити. І, звісно, в результаті не обходиться без відвідування тематичних закладів по місту. Тому ми розповімо про трендові ресторани Львова зі смачною кухнею та атмосферою, які вам варто взяти на замітку.
Якщо ви в пошуках ідей подарунків до 8 Березня – ось наші 5 оригінальних ідей.
Це ресторан вражень в центрі Львова з українською кухнею. Сюди часто приходять на вечерю, а повертаються з новими емоціями, гастрономічним задоволенням і сотнями фото. Бо деталям і дизайну закладу приділили увагу на всі 6 поверхів.
Побачите тут найвищий акваріум України – 6,5 метра, прозоре фортепіано, яке самостійно виконує більше 5000 композицій і найвищу терасу на площі Ринок з видом на Високий Замок. І на десерт – каву готують на позолоченій машині з 24-каратним золотом. Словом, тут знають, як зробити вечір гостя особливим.
Дещо з цін: салати від 110 і до 265 гривень, перші страви від 95 і до 148 гривень, десерти від 195 і до 125 гривень.
Як знайти: площа Ринок, 36.
Це інстаграмна кафе-кондитерська, яка приваблює туристів з усієї України. Всі хочуть прийти сюди на сніданок, спробувати знамениті солодощі і запашної львівської кави. І доповнити ідеальний ранок видом із закладу на старовинний Львів. Він тут прекрасний!
Саме тут народжуються естетичні фото, які розлітаються по соціальних мережах. Прийшовши сюди, ви отримаєте в бонус атмосферу, яка буде мотивувати повернутися до Львова ще раз.
Дещо з цін: кава від 37 до 65 гривень, салати від 149 до 235; сніданки від 81 до 167 гривень.
Як знайти: Галицька, 1.
Це культове місце для любителів лофту, бургерів і вечірок. Сюди приходять з друзями після напруженого дня, або після прогулянки на ранкові та вечірні ланчі. Тут ви можете спробувати кращий у вашому житті бургер з сирним соусом (як в американських фільмах).
Адже саме на бургери і акцент в меню, але знайдете й здорову їжу. Словом, любителям хіп-хопу, лампової атмосфери і фаст-фуду рекомендуємо відвідати.
Дещо з цін: бургери від 198 і до 365 гривень, салати – всі по 215 гривень.
Де знайти: Галицька, 15.
Концепт закладу одразу закохав у себе аудиторію, яка не любить жити в рамках і шаблонно. Бо тут немає меню, офіціантів теж. Ви можете замовити все, що душа забажає. Тут навіть є м'ясо акули в асортименті. Замість офіціантів вас проконсультує кухар, який допоможе підібрати ідеальну гастрономічну історію. І під час розмови зможете уточнити прайс замовлення. Дизайн закладу не менш цікавий: всередині десятки деталей вінтажу і грає вініл, а на терасі прозорі куполи.
Прайс: залежить від вашої фантазії і гастрономічних бажань.
Як знайти: площа Ринок, 14.
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