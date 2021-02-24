5 крутых идей для путешествия по Украине на 8 Марта

Необычные варианты для поездки на уик-энд

Только мы отпраздновали череду зимних праздников, как грядет новый – 8 Марта – день, который с детства напоминает о чем-то приятном. А в этом году, еще и бонус – дата приходится на понедельник, так что у вас будет целых три выходных, чтобы устроить себе крутой праздничный уик-энд.

Когда привычный город надоедает и появляется желание увидеть неизведанные, красивые места, самое время отдаться духу приключений. Поэтому сегодня мы делимся пятью необычными вариантами, куда поехать на 8 марта в Украине.

Отправляйтесь на термальные курорты

Такой вариант подойдет тем, кто хочет расслабиться, перезагрузиться и отдохнуть с комфортом. В Украине есть несколько крутых термальных источников, которые ничем не хуже европейских. Конечно же, возглавляют рейтинг закарпатские источники, поэтому вы также сможете насладиться чистым воздухом, необузданной природой и завораживающими видами.

Например, на курорте "Термальные воды Косино", который находятся недалеко от границы с Венгрией, в вашем распоряжении будут три термальных бассейна (температура в них достиает +40-42 градусов Цельсия), сауны, бассейн с пресной водой и даже консультации врачей.

Термальные воды Косино Фото: kosino.ua

По-истине уникальный термальный курорт находится в Берегово. Тут вы сможете посетить сразу несколько термальных комплексов: "Закарпатье" (размер открытого термального бассейна более 50 метров), "Жайворонок" (с закрытыми и открытыми бассейнами). Кроме купаний, вам понравится и сам город – Берегово очень уютный и тихий городок.

Посмотрите античный и необычный юг

Возле Одессы есть очень много интересных и красивых локаций, которые вас точно удивят. Так что если вы едете в Одессу, рекомендуем посмотреть на одно из этих мест. Начнем, с Белгород-Днестровского – города, который появился еще в 6 веке до нашей эры. Главная достопримечательность – Аккерманская крепость, которая входит в число крупнейших в Европе. Но если это вас не впечатляет, просто представьте, что крепость заложил золотоордынский хан Берке еще в 13 веке.

Тут можно гулять часами и сделать сотни фото, а для любителей "впечатлений" – посетить зал с орудиями для пыток. На территории крепости также есть античный город Тира, в котором сохранились остатки городских стен, кварталов и структуры города 4 века до нашей эры.

Аккерманская крепость зимой и летом Фото: instagram.com/jekaloc, instagram.com/elina_el_

Чуть-чуть дальше от Одессы, в восточном направлении можно посмотреть на не менее завораживающую локацию – Кинбурнскую косу. Вы могли не раз слышать или видеть на фото этот полуостров, который находится между Днепровско-Бугским лиманом и Чёрным морем. И хотя летом преимуществ посещения косы больше, зимой здесь можно насладиться туманными пейзажами и сделать красивые снимки.

Кинбурнская коса зимой и летом Фото: instagram.com/savkablydnyi

Еще одна локация – национальный парк "Олешковские пески". Это единственная песчаная пустыня в Европе, которая с легкостью заменит сахару, если вы не успели взять тур в Африку, или перенесет вас в фильм "Безумный Макс". В этот маршрут вы также можете включить город Скадовск и остров Джарылгач.

Олешковские пески Фото: Facebook

Посетите замки Закарпатья

В наш топ фаворитов попали три. Замок Шенборнов – находится недалеко от Мукачево, где тоже, кстати, есть свой замок. Это изящный и очень "фотогеничный" замок, который построили не так давно – в конце 19 века.

Замок Шенборнов Фото: instagram.com/thegorod

Замок Паланок – средневековая крепость в городе Мукачево, высота которой достигает 68 метров. Он находится почти в центре города, что очень удобно.

Замок в Мукачево Фото: instagram.com/samovarovruslan

Подгорецкий замок, который находится во Львовской области, называют украинским Версалем. Можно поехать на экскурсию, а можно – и самим на авто.

Подгорецкий замок Фото: www.instagram.com/raylianvlad/

Откройте старинные места Подолья

Каменец-Подольская крепость входит в число лучших замков Украины, но и сам город, Каменец-Подольский, вас приятно порадует. Тут вы окунетесь в старинную и романтичную атмосферу, но также сможете отдохнуть в комфортном отеле или апартаментах и вкусно поесть. Кроме того, в одной поездке вы легко сможете объединить пару локаций.

Каменец-Подольский Фото: instagram.com/ukraina_today

После Каменец-Подольска отправляйтесь в Бакоту. Маленький рай расположен на Днестре, на территории Национального природного парка "Подольские Товтры", о котором все еще мало кто знает. Бакота – затопленное село на Подолье. Полвека назад сотни семей покинули здесь свои дома и хозяйства. Сейчас это водохранилище длиной в 200 километров. Место известно своими невероятными пейзажами и тишиной.

Бакота Фото: Instagram

В 27 километрах от Камянца-Подольского вы откроете для себя еще одну старинную локацию – Хотинскую крепость. Построение по-настоящему гигантское, так что вы незаметно для себя "зависните" тут на пару часов.

Хотинская крепость Фото: instagram.com/andrevas_lv

Отправляйтесь в поездку по дворцам Черниговщины

Уютная и красивая Черниговская область идеально подойдет для поездки на выходные, особенно, если вы не хотите далеко ехать. В 185 километрах от города находится Дворец Галаганов – величественный комплекс, который моментально перенесет вас в сюжет любимого романа.

Дворец Галаганов Фото: facebook.com

Также вы можете заехать в Батуринскую крепость – с конца 17 и до начала 18 века крепость была резиденцией украинских гетманов. Само сооружение выглядит впечатляюще.

Батуринская крепость Фото: facebook.com

Также недалеко от Чернигова есть усадьба в Качановке на живописном берегу реки Смош и отличная локация для фото – дворец Румянова-Задунайского, который находится в трех часах езды от Киева.

Напомним, ранее мы делились крутыми идеями подарков для любимых женщин на 8 марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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