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Подкаст

Кращі інстаграмні місця Черкас для класних фото (список)

Сьогодні, 13:22

Розповідаємо, що обов'язково потрібно подивитися туристу

Поки в Європу потрапити складно, продовжуємо досліджувати Україну. Які місця потрібно обов'язково побачити в Черкасах, і де сфотографуватися, щоб потім похвалитися класними знімками в Instagram? Навіщо взагалі їхати в Черкаси і що там дивитися?

В новому випуску подкасту "Місцеві в курсі" журналістка Анастасія Бобкова і ведуча Юлія Галушка розповіли більше цікавих фактів про це місто, а ми тут швидко покажемо вам найцікавіші локації.

ТОП-5 інстаграмних місць у Черкасах

Черкаська дамба

Оглядовий майданчик на Черкаській дамбі
Фото: ok/cherkasy

Черкаси знаходяться біля Кременчуцького водосховища, яке вважається найбільшим в Україні. Зробити фото на тлі води взимку – то, що потрібно. У Черкасах є оглядовий майданчик, звідки відкривається приголомшливий вид на дуже довгу і заворожуючу дамбу.

Блакитний замок

Блакитний замок
Фото: Faсebook @ official.typical.cherkassy

Одна з найкрасивіших будівель міста. Цей будинок зі шпилями побудований в кінці XIX століття і є яскравим прикладом модерну в архітектурі Черкас. Нині там розміщений відділення банку, але це ніяк не завадить побувати в замку і сфотографуватися.

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Будинок Щербини

Палац Щербини
Фото: sputnik.ck.ua

Побудований у стилі неоренесансу будинок Щербини в Черкасах називають найкрасивішим РАГСом України. Цей палац приваблює своїм казковим фасадом і точно послужить приголомшливим фоном для стильного кадру.

Храм "Білий лотос"

Храм "Білий лотос"
Фото: Faсebook @ official.typical.cherkassy

Буддистський храм в Черкасах – єдиний в Європі, побудований в 90-х роках минулого століття. Його прообразом є знаменитий храм в Лаосі. "Білий лотос" дуже красиво виглядає взимку, а під час екскурсій можна потрапити в середину будівлі.

Батьківщина мати

Монумент на Пагорбі слави
Фото: mapio.net

Не тільки в Києві є величний монумент, що стоїть на пагорбі. У Черкасах можна зробити фото з не менш вражаючою жінкою, яка розташована на території меморіального комплексу.

З вершини пагорба також відкривається широка панорама Кременчуцького водосховища, а це плюс ще одна локація для фото.

Чому Черкаси обов'язково варто відвідати любителям походів із наметами і кайтсерфінгістам, навіщо йти на місцевий Пагорб Слави і де шукати троянди й каштани кращі за столичні? Про все це слухайте в новому випуску подкасту "Місцеві в курсі" на Apple Podcasts, Google Podcast або SoundCloud.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найчарівніші місця Чернівців.

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