Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як спланувати подорож, щоб не витрачати багато грошей: порада експерта

Сьогодні, 11:38

Дізнайтеся, як подорожувати з комфортом і не витрачати багато грошей

Хочеться змінити обстановку і кудись поїхати. Але здається, що зараз на це потрібно більше фінансів, і поки подорожі залишаються лише в планах. Насправді подорожувати можна і з невеликими бюджетами. Марія Мельник і Григорій Герман в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіли, в яких країнах світу українці можуть розраховувати на теплий прийом, які туристичні місця в Україні цікаві саме навесні і як можна заощадити на відпочинку.

Спланувати відпустку заздалегідь – це можливість все продумати і врахувати, а ще – заощадити. Правило раннього бронювання і зниженої ціни в не сезон діє як на відпочинок в Україні, так і за кордоном. Так, наприклад, за три-чотири тисячі гривень можна насолодитися весняною Одесою. Не менш цікавим буде подорож у всесвітньо відомий національний заповідник у Херсонській області – Асканія-Нова.

Марія Мельник і Григорій Герман
Марія Мельник і Григорій Герман
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Всі знають про Асканію-Нова, проте мало хто знає, що навесні вона неймовірно цвіте! І якщо ви там ніколи не були, але плануєте, то краще їхати саме навесні ", – розповіла менеджер з внутрішнього туризму Тетяна Галинська.

Степ навесні при буяння всього різнотрав'я має особливий вид. Враження та фотографії вийдуть неперевершені!

Якщо говорити про ціни, то в середньому по Україні вони приблизно однакові, але їх можна розділити на дві категорії – поїздка з туроператором і самостійна.

"Якщо ви їдете з туроператором, то розраховуйте на 1000-1200 гривень за день. Якщо ж ви плануєте їхати на тиждень, розраховуйте до десяти тисяч гривень за людину – це з проїздом, житлом, харчуванням і екскурсійною програмою, – поділилася менеджер по внутрішньому туризму. – Якщо все планувати самостійно, то бюджет можна скоротити до семи тисяч гривень ".

Фото: Pinterest

А ще – увага! За прогнозами, з приходом літа відпочинок у моря в Україні в порівнянні з торішніми розцінками подорожчає мінімум на 20%. Але на море можна буде відправитися і за кордон.

"Сьогодні відомо, що навесні і влітку будуть доступні Туреччина, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Єгипет і Грузія, – розповідає експерт в програмі" Ранок з Україною ". – Більш екзотичні напрямки без тестів на COVID-19 – це Домінікана, Мексика, Танзанія, Арабські Емірати і Мальдіви, які зараз дуже популярні ".

Ціни на відпочинок за кордоном поки залишаються стабільними. Незважаючи на коронавірус і карантин, в режимі очікування залишається ряд країн. Розглядають можливість відкриття кордонів Іспанія, Греція і Кіпр. А що стосується подорожей по Україні, важливо враховувати карантинне зонування, щоб не спланувати поїздку в "червону" зону. Щоб не залишитися "біля розбитого корита" як при поїздці за кордон, так і по території нашої держави, коли купуєте заздалегідь путівку, дивіться, щоб всі ризиковані моменти були прописані в договорі.

Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна".

Раніше ми розповідали, куди поїхати на 8 Березня в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як уникнути весняного авітамінозу: відповідь лікаря Коли українці відновлять поїздки до ЄС - одна умова Кращі інстаграмні місця Черкас для класних фото (список)
мандри Ранок з Україною подорожі Україною
Реклама

Новини партнерів

Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Лопес похвасталась идеальной фигурой в откровенном купальнике
Лопес похвасталась идеальной фигурой в откровенном купальнике
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской

Популярні статті

Вчора, 18:30Смачно

Готуємося до Масниці: 12 начинок для млинців для кожного знака зодіаку

Вчора, 15:20Зірково

Мама Корольової звинуватила Малахова в зрадах Тарзана: "Все виглядало огидно"

Вчора, 14:30Зірково

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози

Вчора, 12:04Зірково

Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

Вчора, 09:45Events

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

Вчора, 07:51Events

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

Вчора, 05:37Психо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

28 лютогоEvents

З першим днем весни: короткі привітання і смс

28 лютогоЗірково

Анна Сєдокова влаштувала скандал на телебаченні й покинула зйомки

28 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня: всі знаки зодіаку

28 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого: на Овна чекає хороший день, а Тельця – сюрприз

28 лютогоEvents

28 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

27 лютогоЗірково

На шоу "Маска" вперше вгадали зірку: хто був у костюмі Лева

27 лютогоЗірково

NK і Полякова поцілувалися в шостому випуску "Маски"

27 лютогоTravel

Від Антарктиди відколовся величезний айсберг площею в півтора Києва (фото і відео)

27 лютогоФаново

Що подарувати на 8 Березня подрузі за гороскопом

Новини партнерів

"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Что точно не стоит наносить на волосы
Что точно не стоит наносить на волосы
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Життя після «корони»: не тільки негатив, а й бонуси від лікування
Життя після «корони»: не тільки негатив, а й бонуси від лікування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти