Як спланувати подорож, щоб не витрачати багато грошей: порада експерта

Дізнайтеся, як подорожувати з комфортом і не витрачати багато грошей

Хочеться змінити обстановку і кудись поїхати. Але здається, що зараз на це потрібно більше фінансів, і поки подорожі залишаються лише в планах. Насправді подорожувати можна і з невеликими бюджетами. Марія Мельник і Григорій Герман в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіли, в яких країнах світу українці можуть розраховувати на теплий прийом, які туристичні місця в Україні цікаві саме навесні і як можна заощадити на відпочинку.

Спланувати відпустку заздалегідь – це можливість все продумати і врахувати, а ще – заощадити. Правило раннього бронювання і зниженої ціни в не сезон діє як на відпочинок в Україні, так і за кордоном. Так, наприклад, за три-чотири тисячі гривень можна насолодитися весняною Одесою. Не менш цікавим буде подорож у всесвітньо відомий національний заповідник у Херсонській області – Асканія-Нова.

Марія Мельник і Григорій Герман Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Всі знають про Асканію-Нова, проте мало хто знає, що навесні вона неймовірно цвіте! І якщо ви там ніколи не були, але плануєте, то краще їхати саме навесні ", – розповіла менеджер з внутрішнього туризму Тетяна Галинська.

Степ навесні при буяння всього різнотрав'я має особливий вид. Враження та фотографії вийдуть неперевершені!

Якщо говорити про ціни, то в середньому по Україні вони приблизно однакові, але їх можна розділити на дві категорії – поїздка з туроператором і самостійна.

"Якщо ви їдете з туроператором, то розраховуйте на 1000-1200 гривень за день. Якщо ж ви плануєте їхати на тиждень, розраховуйте до десяти тисяч гривень за людину – це з проїздом, житлом, харчуванням і екскурсійною програмою, – поділилася менеджер по внутрішньому туризму. – Якщо все планувати самостійно, то бюджет можна скоротити до семи тисяч гривень ".

Фото: Pinterest

А ще – увага! За прогнозами, з приходом літа відпочинок у моря в Україні в порівнянні з торішніми розцінками подорожчає мінімум на 20%. Але на море можна буде відправитися і за кордон.

"Сьогодні відомо, що навесні і влітку будуть доступні Туреччина, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Єгипет і Грузія, – розповідає експерт в програмі" Ранок з Україною ". – Більш екзотичні напрямки без тестів на COVID-19 – це Домінікана, Мексика, Танзанія, Арабські Емірати і Мальдіви, які зараз дуже популярні ".

Ціни на відпочинок за кордоном поки залишаються стабільними. Незважаючи на коронавірус і карантин, в режимі очікування залишається ряд країн. Розглядають можливість відкриття кордонів Іспанія, Греція і Кіпр. А що стосується подорожей по Україні, важливо враховувати карантинне зонування, щоб не спланувати поїздку в "червону" зону. Щоб не залишитися "біля розбитого корита" як при поїздці за кордон, так і по території нашої держави, коли купуєте заздалегідь путівку, дивіться, щоб всі ризиковані моменти були прописані в договорі.

Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна".

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