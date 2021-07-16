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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

Український Прованс: де у нас можна знайти лавандові поля

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
16 липня, 18:12
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Екопарки з лавандою чекають відвідувачів на Київщині, Львівщині та біля Чернівців! Але варто поспішити, бо їх сезон цвітіння невічний
Український Прованс: де у нас можна знайти лавандові поля
Український Прованс: де у нас можна знайти лавандові поля

Не потрібно їхати до Франції, щоб зробити фотосесію в лавандовому полі. Бо цю рослину вирощують в Україні в комерційних парках. У матеріалі від Life Сьогодні ми розповімо, де знайти лавандові поля неймовірної краси. Якщо ви фотолюбитель, то вам сподобається, адже сезон цвітіння лаванди у згаданих парках замінить звичні студії! Дізнайтеся також, як проект #ПокажітьНас і бренд Dove змінюють індустрію реклами та відношення до фото.

Лавандовий парк "Порадів" на Київщині

Як щодо 35 тис. кущів лаванди, які доповнять будь-яке фото та стануть найкращою локацією для пікніка? Їх знайдете в "Порадові", що під Києвом. Але не фотосесіями єдиними, там пропонують ще відвідати оглядовий майданчик, навіси для відпочинку в тіні, крамниці з лавандовою продукцією та кафе. Сезон парку буде тривати з 30 червня по 28 липня, тож не пропустіть можливість потрапити у лавандову казку.

Лавандовий парк "Порадів"
Лавандовий парк "Порадів" / Фото: Instagram: poradiv.park

Де: в с. Порадівка, що в Київській області.

Яка ціна: 300 гривень за квиток.

"Казкові поля" на Львівщині

Це поле здивує не лише лавандою, а й іншими квітами, які там цвітуть. Бо висаджено понад 26 тисяч рослин. І там знаходиться найбільше поле гортензій в Україні. Тож фотосесії для гостей парку – традиція! До речі, їх влаштовують з 5:00 до 10:00 ранку (в закритий для відвідування час), щоб кадри вийшли вдалі, а люди на фоні були відсутні. В "Казкових полях" ще знайдете кафе, дитячий майданчик, сувенірну, ставок з лебедями, місце для проведення концертів та садовий центр. Парк працює з червня по вересень.

Лавандове поле
Лавандове поле

Де: село Стрілки, вул. Галицька 169 (35 км від центру Львова).

Яка ціна: квиток від 30 до 100 гривень, а запланувати фотосесію з 5:00 до 10:00 – від 400 до 900 гривень.

"Долина тюльпанів" біля Чернівців

Місце популярне своїм різноманіттям! Бо весною туристи відвідують його через сотні різнокольорових тюльпанів, а козир літом – лавандове поле. І туристичне місце вже звикли назвати не лише українським Провансом, а й Голландією.

Де є лаванда в Україні
Де є лаванда в Україні / Фото: facebook.com/olawanderfarm

Де: в с. Магала, 10 км від Чернівців.

Яка ціна: вхід з 5:00 до 9:00 ранку – 150 гривень, а після 9:00 – 100 гривень.

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"Добропарк" на Київщині

Найпопулярніше квіткове місце неподалік Києва – "Добропарк". Бо там знайдете не лише тюльпани, крокуси, півонії, а багато інших квітів, які розмістилися на території понад 300 га. І не без лаванди, звісно. Її сезон буде тривати до 30 липня, тож встигніть запланувати фотосесію. В "Добропарку" також знайдете розваги для малечі (батути, атракціони) та фудкорти.

Парк "Добропарк"
Парк "Добропарк" / Фото: facebook.com/dobropark.ua

Де: в с. Мотижин Макарівського району (Житомирська траса, 29 км).

Яка ціна: квитки від 80 до 300 гривень, дитячі розваги від 50 до 150 гривень, а щоб запланувати фотосесію в неробочий час парку для 1 фотографа та моделі – 1 тис. гривень (за 1 годину).

oLawander на Київщині

Екопарк oLawander – це не лише про квіти! Там вирощують органічну полуницю, ожину та лаванду. Але, звісно, найпопулярнішою послугою залишаються фотосесії в лавандовий сезон. Бо любителі фотографуватися з'їжджаються з усієї Київщини в парк, щоб зробити інстаграмне фото. Навіть сама Катя Осадча відвідала згаданий екопарк!

Лавандове поле
Лавандове поле / Фото: facebook.com/Lavanda.UA

Яка ціна: квиток для входу – 250 гривень, а бронь лавандового поля для персональної фотосесії з 18:00 до 22:00 – 1100 гривень за 1 годину.

Де: в смт. Димер Вишгородського району Київської області.

Вмикайте сюжет, щоб відчути атмосферу та побачити плантації лаванди неподалік Вінниці.

Нещодавно ми розповіли, яких лайфхаків варто дотримуватися, щоб зекономити на відпустці за кордон.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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Він називав себе мало не найбільшим продюсером, заявляв, що "зробив" Пугачову як співачку і завдяки йому вона стала зіркою. Дурниця! Її ніхто не міг "зробити", крім неї самої, бо Алла - сильна, самодостатня особистість. Це Стефанович все життя використовував її ім'я.

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