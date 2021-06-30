Куди піти в Одесі на пляж, щоб бюджетно і водночас красиво

Перелік пляжів допоможе вам спланувати відпустку на Чорному морі і відпочити вдосталь, врахувавши плюси та мінуси зазначених локацій

Одеса цьогоріч популярна серед українських туристів не менше Єгипту та Туреччини. Окрім культурного і нічного життя, на мандрівників звичайно ж чекає море і пляжі, яких у місті на будь-який смак. Ми зібрали в одній статті найкращі побережжя Чорного моря для відпочинку. Бо засмагу, купання та фото на заході сонця ніхто не скасовував! А щоб літо було цікаве – перегляньте календар лайфхаків від Life Сьогодні.

Пляж "Відрада"

Пляж "Відрада" / Фото: instagram.com/serge_os/

"Відрада" — чистий пляж з м'яким білим піском. Він універсальний і підходить для відпочинку як сім'ям з дітьми, так і молоді. Вхід на пляж безкоштовний, а за гроші можна орендувати шезлонг. З розваг – дитячі гірки, прокат човнів, катамаранів і скутерів. Поруч знаходиться "Траса здоров'я", також тут багато кафе і ресторанів.

Хоч пляж і розташований в центральній частині міста, тут мало відпочивальників. До "Відради" можна спуститися пішки, або на єдиній в місті канатній дорозі. Нею рекомендуємо покататися ввечері, щоб поспостерігати чарівний захід сонця.

Пляж "Аркадія"

Оксамитовий сезон-2020 в Одесі / Фото: Depositphotos

"Аркадія" – найпопулярніший одеський пляж серед гостей міста, тож тихого куточка тут не знайти! На набережній багато атмосферних кафе і ресторанів. Неподалік пляжу працює парк атракціонів для дітей і дорослих, і не без локацій для фото. Біля входу в "Аркадію" ростуть пальми, тож спершу вам може здатися, що ви не в Україні, а на закордонному курорті.

Більшість території пляжу зайнято платними шезлонгами та бунгало. Тому для всіх, хто хоче лягти на піску – місць не вистачає! Але вихід є – приходьте зранку, щоб забронювати свій простір просто неба для засмаги або ж беріть в оренду шезлонги, якщо плануєте небюджетний відпочинок.

Пляж "Ланжерон"

Оксамитовий сезон в Одесі / Фото: instagram.com/level_beach

"Ланжерон" – це найстаріший пляж Одеси, який знаходиться за 15 хвилин ходьби від центру міста. Тут багато розваг: дельфінарій, ресторани та кафе, платні пляжі з басейнами. Територія велика, а глибина моря більша, ніж на інших узбережжях міста. Врахуйте це, якщо плануєте відпочинок з дітьми! Але є й мінус – тут завжди людно, особливо в літній сезон, тож спокійно ви не позасмагаєте. І не без плюсів – вхід сюди безкоштовний.

Пляж "Дельфін"

Пляж "Дельфін" / Фото: aquaparkodessa.com.ua

Завітайте і на пляж "Дельфін", який знаходиться на Французькому бульварі! Білий пісок та велика територія вас здивують, навіть у час пік там реально знайти місце. А ще студенти тут часті гості, бо неподалік розташовані університети. На місцевості також облаштована інфраструктура для людей з обмеженими можливостями та пологий вхід у море, який комфортний для дітей. Вхід на пляж безкоштовний, але за послугу оренди шезлонгу потрібно доплатити.

Пляж "Лузанівка"

Пляж "Лузанівка" / Фото: Tripadvisor

Якщо вас не турбує наплив людей, а навпаки їх компанія підбадьорює, то вам на один із найбільших пляжів Одеси – "Лузанівку". До слова, його протяжність орієнтовно 1,4 км. Якщо порівняти з "Ланжероном" та "Аркадією", то тут бюджетніші ціни на ланчі в кафе та шезлонги.

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