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Щоб вихідні запам’яталися! Розказуємо, куди піти 19-20 червня в Києві

Сьогодні, 08:00

"Кураж Базар" із електронною музикою, джаз із Лос-Анджелесу на даху, вечірка на терасі "Всі. Свої" та довгоочікувані "Білі ночі"

Афіша заходів у Києва на 19-20 червня
Афіша заходів у Києва на 19-20 червня

П’ятниця – час планування вихідних після насиченого тижня. Погоджуєтеся? Ми поділимося анонсами заходів, які рекомендуємо відвідати, щоб вікенд вдався, а спогади залишилися надовго. Але перед відвідинами прочитайте календар лайфхаків від Life Сьогодні, які зроблять відпочинок ще цікавішим.

Спойлер: меломани оцінять афішу та миттю придбають квиток на один із івентів.

Kurazh june. Electro leto

І знову "Кураж Базар", який був в нашій афіші ще на початку літа. Але цього вікенду він з настроями електронної музики. Бо відвідувачам обіцяють електро-сети від діджеїв, які "запалять" танцмайданчик. Та не музикою єдиною! Ще будуть лекції від спікерів, кінотеатр просто неба, майстер-класи і фотозони. І, звісно, багато випивки та смачних фуд-зон.

Коли: 19-20 червня, старт о 12:00.

Ціна: від 150 гривень.

Де знайти: на 19-й павільйоні ВДНГ (проспект Академіка Глушкова, 1).

Концерт "Класика про кохання в саду"

Це дійство без електросетів! Воно сподобається поціновувачам класичної музики та романтичної атмосфери. Бо в Ботанічному саду ім. М. М. Гришка влаштують концерт просто неба. Гості почують твори Моцарта, Вівальді, Брамса, Дворжака, Чайковського та інших класиків, а доповнить атмосферу запах квітів у саду. Звучить, як ідея для романтичного побачення, чи не так?

Коли: 20 червня о 19:00.

Ціна: від 350 гривень.

Де знайти: у Ботанічному саду ім. М. М. Гришка, вул. Тимирязівська, 1.

Концерт "Джаз із Лос-Анджелесу" на даху

Як щодо концерту в "живому" виконанні на даху ЦУМу? Для гостей заходу виступить джазовий вокаліст Чак Уанслі з Лос-Анджелесу разом з українськими зірками. Прийшовши сюди, ви будете насолоджуватися музичними композиціями та краєвидом на нічний Київ. Хіба це не прекрасно?

Коли: 19 червня о 20:30.

Ціна: від 400 гривень.

Де знайти: на вул. Хрещатик, 38.

Вечірка на терасі "Всі. Свої"

Місце зустрічі літом-2021 залишається незмінним! І це про терасу "Всі. Свої", де систематично влаштовують вечірки. До речі, нещодавно там виступив гурт Go_A. Цієї суботи здивують DJ-сетами KENZIRO, вона ж Яна Кензіровська, а в неділю гратиме DJ Lutique, який є ведучим радіо Kiss FM. Якщо любите танцювати під відкритим небом нічного Подолу – приходьте на захід.

Коли: 19-20 червня о 18:00.

Ціна: від 120 гривень.

Де знайти: на вул. Десятинній, 12.

Виставка квітів "Планета диких тварин"

На Співочому полі вас чекають дикі тварини з квітів! І це не жарт, бо 18 червня відкрилася виставка "Планета диких тварин". Ви можете зустріти крокодилів, черепах, слонів, страусів та інші композиції, які зроблені з квітів та декоративних рослин. А деякі фігури заввишки понад 5 метрів. Уявляєте? Це треба бачити на власні очі. І, звісно, виставка – це суцільна інста-зона, яку складно оминути.

Виставка квітів
Виставка квітів "Планета диких тварин"
Фото: пресслужба

Коли: 18 червня – 1 серпня.

Ціна: дорослий – 100 гривень, дитячий – 25 гривень.

Де знайти: на вул. Лаврській, 31.

Фестиваль "Білі ночі"

І на завершення – літній музичний фестиваль "Білі ночі", якого чекали поціновувачі якісної музики! Організатори заходу зазначили, що атмосфера на локації буде нагадувати Азію, Сен-Тропе та Сен-Бартом. Перевірите? На учасників заходу також чекає 100 артистів, 6 сцен, концептуальні бари, 3 600 м2 декору, стріт-фуд з усього світу, майстер-класи та потад 20 інста-зон для фото.

Коли: 18-20 червня о 20:00.

Ціна: від 999 гривень.

Де знайти: на Арт-заводі "Платформа", вул. Біломорська, 1.

Якщо вам до душі відпочинок не в Києві, а за кордоном, то ознайомтеся з особливостями відпустки та цінами турів у 2021 році:

Нещодавно ми розповіли про ТОП-10 туристичних локацій біля Києва.

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