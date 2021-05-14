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Влаштувати масштабний фестиваль UPark у 2021 році неможливо! Організатори скасувати захід

Сьогодні, 13:17

Але в 2022 році його планують провести, посилити програму і вже оголосили перших хедлайнерів, один із яких – Gorillaz

Фото: instagram.com/uparkfestival/

Відомий фестиваль UPark в 2021 році переносять на 2022 рік через пандемію коронавірусу. Про це повідомляють організатори на сторінці у Facebook.

"Розуміючи те, що майже всі артисти перенесли концертні тури на 2022, ми також вимушені перенести фестиваль на наступний рік", – пишуть організатори заходу про скасування цьогорічного фестивалю.

⠀Як бонус вони обіцяють у 2022 році посилити свої "музичні потужності". Організатори готують одразу два фестивальні блоки, які пройдуть у червні та липні.

Вони також оголосили перших учасників лайнапу UPark 2022. У першому блоці в червні ви почуєте американську рок-групу My Chemical Romance, а хедлайнерами другого блоку у липні стануть Gorillaz та Deftones.

Зазначається, що організатори працюють над погодженням нової дати виступу Slipknot, а також інших музикантів.

Всі придбані квитки на цьогорічний фестиваль будуть дійсні до 2022 року.

Нещодавно ми розповіли, чому скасували Burning Man в 2021 році.

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