Go_A проведе дебютний сольний концерт у Києві: коли, де і яка ціна квитка

Захід пройде у форматі open-air на День народження столиці

Гурт Go_A влаштує свій перший сольний концерт за всю історію гастролей. Він відбудеться 30 травня на терасі D 12 у Києві. Про це повідомили виконавці на сторінці в Instagram.

Фото: скриншот

Нещодавно відбувся гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021", де український Go_A потрапив у п'ятірку лідерів і отримав друге місце в номінації глядацьких симпатій.

30 травня на День Києва він готовий дивувати українських шанувальників на сольному концерті в столиці. Захід проведуть у форматі open-air вечірки на терасі D 12 неподалік Андріївського узвозу. "З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами!", – пише Go_A у зверненні в Instagram-дописі.

Старт концерту о 18:00, а завершення – 22:00. Тераса знаходиться на вулиці Десятинній 12 і прайс квитка 550 гривень. Захід буде відбуватись з дотриманням усіх карантинних правил.

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