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The Hardkiss і Ляпис-98. Atlas Weekend 2021 повідомив список перших учасників фестивалю

Сьогодні, 14:25

Їх шість: це не лише українські виконавці, а й зарубіжні зірки

Організатори фестивалю Atlas Weekend розмістили на офіційному сайті перших учасників заходу.

На Atlas Weekend, який відбудеться з 5 по 11 липня у 2021 році в форматі Friends Edition будуть виступати такі артисти:

  1. "Порнофильмы";
  2. "Ляпис-98";
  3. "Бумбокс";
  4. Fatboy Slim;
  5. The Hardkiss;
  6. Brainstorm.

Квитки на Atlas Weekend Friends Edition можна придбати з 17 травня, але їх кількість буде обмежена, якщо порівняти з попередніми роками.

Нещодавно ми повідомили про скасування фестивалю UPark в 2021 році.

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