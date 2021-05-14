The Hardkiss і Ляпис-98. Atlas Weekend 2021 повідомив список перших учасників фестивалю
Сьогодні, 14:25
Їх шість: це не лише українські виконавці, а й зарубіжні зірки
Організатори фестивалю Atlas Weekend розмістили на офіційному сайті перших учасників заходу.
На Atlas Weekend, який відбудеться з 5 по 11 липня у 2021 році в форматі Friends Edition будуть виступати такі артисти:
- "Порнофильмы";
- "Ляпис-98";
- "Бумбокс";
- Fatboy Slim;
- The Hardkiss;
- Brainstorm.
Квитки на Atlas Weekend Friends Edition можна придбати з 17 травня, але їх кількість буде обмежена, якщо порівняти з попередніми роками.
Нещодавно ми повідомили про скасування фестивалю UPark в 2021 році.
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