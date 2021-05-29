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Як у Пола Маккартні та Елтона Джона: у Києві стартував фестиваль раритетних автівок

Сьогодні, 12:05

Серед 700 одиниць можна знайти унікальні та чи не найстаріші авто України та світу

У столиці стартував фестиваль раритетних авто Old Car Land в Музеї авіації, який буде тривати до 30 травня. Про особливі автівки, які можна побачити на локації розповіли у новинах "Сьогодні".

Сюжет Орловського Юрія
Відео: Сьогодні

Серед 700 авто, які розмістили просто неба в Музеї авіації є Дельта-88. "Я коли приїхав його купувати, він стояв у городі, в ньому зберігали сіно", – каже власник автівки Павло Лозовенко. Чоловік 18 років збирав необхідні запчастини, щоб машина працювала. Подібних автомобілів в Україні – лише кількадесят. А певні моделі – вкрай рідкісні.

Також представлений кабріолет Rolls-Royce Corniche 1989 року. Такі були у Пола Маккартні, Елтона Джона і імператора Японії. А нині сісти за його кермо пощастило учасникам фестивалю.

Але раритет серед раритетів на фестивалі – Форд-Т. Йому – 109 років. Такі, на початку минулого століття любили американські фермери. Цей екземпляр знайшли майже вщент зруйнованим. Нині автівка – "на ходу".

Крім закордонних авто – чимало й цікавих вітчизняних екземплярів. Приміром, можна побачити запорожець, який чи не найстаріший в Україні. Його зібрали у перший день випуску цієї моделі.

Виставка Old Car Land відкрита для всіх охочих до 30-го травня. Вартість квитка – 150 гривень. А для тих, хто прийде в автентичному одязі 40-их-80-их вхід безкоштовний.

Нещодавно ми розповіли про заходи, які рекомендуємо відвідати на День Києва.

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