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Під Києвом відбудеться "Річковий рейв". Вечірка безперервно буде тривати 48 годин

Сьогодні, 16:19

Участь у заході візьме 40 українських діджеїв і буде три сцени

У Вишгороді Київської області на території промзони відбудеться "Річковий рейв" з 28 по 30 травня. Дійство буде безперервно тривати 48 годин. Інформацією щодо проведення поділилися організатори на сторінці у Facebook.

Фото: Facebook: richkovyi

Електронна вечірка "Річковий рейв" – довгоочікуване дійство після скасування червоної зони в Києві. На учасників заходу чекає головна локація – "Пляж рейву" з унікальними декораціями барж та плавкранів. І дві додаткових: "Ангар", акцент якого на світлоефектах і "Куренівка", яка популярна своїми власниками – українською спільнотою Burning Man.

На рейв запрошено 40 українських діджеїв, які будуть виступати протягом 48 годин. У список ввійшли Rawganica, GRZLY, Mamay, Toma Rybka та інші.

На території заходу також буде зона кемпінгу, фуд-корту і відпочивальна локація з гамаками.

Квиток на "Річковий рейв" вартує від 350 до 1000 гривень.

Нещодавно ми розповіли, чому скасували Burning Man в 2021 році.

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Джерело: Facebook: richkovyi
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