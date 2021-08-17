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Житель Південної Кореї знайшов в старому холодильнику 100 тисяч доларів

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
17 серпня, 12:30
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Підтриману побутову техніку чоловік купив через інтернет-магазин, а про заховані гроші дізнався вже вдома
Житель Южної Кореї знайшов у старому холодильнику 100 тисяч доларів
Житель Южної Кореї знайшов у старому холодильнику 100 тисяч доларів / Фото: скриншот

Житель Південної Кореї чесно повідомив про свою дивовижну знахідку поліції і тепер вони намагаються дізнатись колишнього власника дуже дорогої морозилки.

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Раніше збираючи сміття активісти наштовхнулися на дивовижні знахідки.

Зазначається, що якщо поліція не знайде протягом півроку того, хто сховав ці гроші в холодильник, то його новий власник, який їх знайшов – забере гроші собі.

Але поділитися грошима чоловікові все ж доведеться – за законом, 22 відсотка від вартості потрібно буде віддати податковій.

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Дивовижних історій про різні знахідки – безліч. Наприклад, мешканка Таїланду на ім'я Кодчакорн Тантівіваткул купила на ринку морських равликів і несподівано знайшла в них помаранчеву перлину, яка коштує десятки тисяч фунтів стерлінгів. Жінка планує продати дорогоцінний камінь, щоб оплатити медичні рахунки своєї сім'ї.

Читайте також інші історії про знахідки в Україні і не тільки:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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