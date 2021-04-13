Вчені знайшли древній сейф з унікальними прикрасами (фото)

Древній артефакт зберігався в одній з кімнат розкішного будинку четвертого століття, який згорів у масштабній пожежі. Розмір сейфу – приблизно три на 1,5 метра

В центрально-західній частині Іспанії вчені під час археологічних розкопок у римському будинку четвертого століття знайшли дерев'яний сейф для зберігання коштовностей, важливих документів і розкішного одягу.

Про це повідомляє The History Blog.

Сейф виготовлений з дерева, покритого бронзою та іншими металами. Його розмір – приблизно три на 1,5 метра. Втім, через те, що артефакт був деформований, габарити могли бути дещо іншими.

Фото: The History Blog

За словами археологів, сейф зберігався в одній з кімнат розкішного будинку, який, ймовірно, згорів у масштабній пожежі.

Вперше сейф виявили у 1994 році під час розкопок. Однак було прийнято рішення законсервувати його, щоб максимально запобігти подальшому руйнуванню.

Фото: The History Blog

Повідомляється, що досить непогано збереглися дерев'яна рама, бронзові деталі, які покривали коробку зовні та всередині, а також деякі інші прикраси.

Дослідники пояснюють, що такого роду сейфи часто ставили у кімнатах, де господар будинку приймав відвідувачів. Щоб уникнути крадіжки, його прикріплювали до стіни або землі за допомогою залізних цвяхів.

Фото: The History Blog

До речі, не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться у нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Нагадаємо, два 18-річних юнаки з ізраїльського міста Явне під час археологічних розкопок знайшли стародавній скарб – глиняний горщик з 425 золотими монетами, які датуються IX століттям нашої ери. Крім цього, ми писали, як випадкова знахідка забезпечила сміттяра до кінця життя.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися