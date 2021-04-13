Вчені знайшли древній сейф з унікальними прикрасами (фото)
Древній артефакт зберігався в одній з кімнат розкішного будинку четвертого століття, який згорів у масштабній пожежі. Розмір сейфу – приблизно три на 1,5 метра
В центрально-західній частині Іспанії вчені під час археологічних розкопок у римському будинку четвертого століття знайшли дерев'яний сейф для зберігання коштовностей, важливих документів і розкішного одягу.
Про це повідомляє The History Blog.
Сейф виготовлений з дерева, покритого бронзою та іншими металами. Його розмір – приблизно три на 1,5 метра. Втім, через те, що артефакт був деформований, габарити могли бути дещо іншими.
За словами археологів, сейф зберігався в одній з кімнат розкішного будинку, який, ймовірно, згорів у масштабній пожежі.
Вперше сейф виявили у 1994 році під час розкопок. Однак було прийнято рішення законсервувати його, щоб максимально запобігти подальшому руйнуванню.
Повідомляється, що досить непогано збереглися дерев'яна рама, бронзові деталі, які покривали коробку зовні та всередині, а також деякі інші прикраси.
Дослідники пояснюють, що такого роду сейфи часто ставили у кімнатах, де господар будинку приймав відвідувачів. Щоб уникнути крадіжки, його прикріплювали до стіни або землі за допомогою залізних цвяхів.
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