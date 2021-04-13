Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Вчені знайшли древній сейф з унікальними прикрасами (фото)

Сьогодні, 13:17

Древній артефакт зберігався в одній з кімнат розкішного будинку четвертого століття, який згорів у масштабній пожежі. Розмір сейфу – приблизно три на 1,5 метра

В центрально-західній частині Іспанії вчені під час археологічних розкопок у римському будинку четвертого століття знайшли дерев'яний сейф для зберігання коштовностей, важливих документів і розкішного одягу.

Про це повідомляє The History Blog.

Сейф виготовлений з дерева, покритого бронзою та іншими металами. Його розмір – приблизно три на 1,5 метра. Втім, через те, що артефакт був деформований, габарити могли бути дещо іншими.

Фото: The History Blog

За словами археологів, сейф зберігався в одній з кімнат розкішного будинку, який, ймовірно, згорів у масштабній пожежі.

Вперше сейф виявили у 1994 році під час розкопок. Однак було прийнято рішення законсервувати його, щоб максимально запобігти подальшому руйнуванню.

Фото: The History Blog

Повідомляється, що досить непогано збереглися дерев'яна рама, бронзові деталі, які покривали коробку зовні та всередині, а також деякі інші прикраси.

Дослідники пояснюють, що такого роду сейфи часто ставили у кімнатах, де господар будинку приймав відвідувачів. Щоб уникнути крадіжки, його прикріплювали до стіни або землі за допомогою залізних цвяхів.

Фото: The History Blog

До речі, не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться у нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Нагадаємо, два 18-річних юнаки з ізраїльського міста Явне під час археологічних розкопок знайшли стародавній скарб – глиняний горщик з 425 золотими монетами, які датуються IX століттям нашої ери. Крім цього, ми писали, як випадкова знахідка забезпечила сміттяра до кінця життя.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Не могла повірити своїм очам: жінка знайшла у підвалі будинку таємну кімнату (фото) Жінка без копійки в кишені знайшла рідкісну перлину та розбагатіла (фото) Несподівана знахідка на мілководді забезпечила рибалку до кінця життя (фото) Неймовірна знахідка у старому домі здивувала будівельника (фото)
Іспинія сейф скарб знахідки
Джерело: The History Blog
Реклама

Новини партнерів

Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур

Популярні статті

Сьогодні, 05:08Психо

Гороскоп на сьогодні 13 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, виходьте за рамки і не будьте занудою!

Вчора, 15:39Зірково

Ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою

Вчора, 14:27Зірково

Ексчоловік Ані Лорак розійшовся зі своєю дівчиною і повернувся до співачки: чому про це всі говорять

Вчора, 11:45Зірково

Максим Галкін показав архівне відео з молодою Пугачовою

Вчора, 09:52Фаново

Волосся дівчини почало диміти після домашнього фарбування (відео)

Вчора, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 12 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, вашої енергії вистачить на все!

11 квітняСмачно

Смак, колір, ціна. Все, що ви хотіли знати про "Гордона в шоколаді"

11 квітняЗірково

Галкін показав рідкісне фото Пугачової з її дочками

11 квітняБлог

Як треба зберігати каву, щоб вона не розгубила свій аромат і смак

11 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня: всі знаки зодіаку

11 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 11 квітня для всіх знаків зодіаку: Рак, в будь-незрозумілій ситуації ставай в планку!

10 квітняЗірково

Названо переможця шоу Маска

10 квітняЗірково

DZIDZIO розсекретив Дракона на шоу Маска

10 квітняЗірково

У таке чудовисько залізла: на шоу Маска прийшла відома співачка в костюмі Рака

10 квітняЗірково

На шоу Маска розсекретили Носорога, який закоханий в Олю Полякову

10 квітняЗірково

Олена Зеленська показала нову стрижку в Туреччині (фото)

Новини партнерів

Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Алан Бадоев похвастался 16-летней дочерью: "Расцветает"
Алан Бадоев похвастался 16-летней дочерью: "Расцветает"
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти