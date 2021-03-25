Жінка без копійки у кишені знайшла рідкісну перлину та розбагатіла (фото)

Вартість знахідки оцінюється у десятки тисяч фунтів стерлінгів

Мешканка Таїланду на ім'я Кодчакорн Тантивіваткул купила на ринку морських равликів і несподівано знайшла в їжі помаранчеву перлину вартістю у десятки тисяч фунтів стерлінгів. Жінка планує продати дорогоцінний камінь, щоб оплатити медичні рахунки своєї сім'ї. Про це повідомляє таблоїд The Mirror.

Фото: ViralPress

За словами жінки, вона хотіла приготувати равликів на вечерю: почала розрізати їх на дрібніші шматочки і помітила круглий помаранчевий предмет всередині однієї з раковин. Спершу вона подумала, що це камінь.

Фото: ViralPress

"Я показала його своїй матері, а вона сказала, що це дуже цінна перлина мело", – згадує таїландка.

Фото: ViralPress

Кодчакорн тримає знахідку в секреті, оскільки боїться, що продавець на ринку, який продав їй равликів, попросить повернути перлину.

Фото: ViralPress

Батько жінки розповідає, що їм дуже потрібні гроші: нещодавно він потрапив в аварію, а його дружина лікується від раку.

Нагадаємо, раніше 49-річна мешканка Таїланду знайшла на пляжі амбру (блювоту кашалота), що оцінюється у понад сім мільйонів гривень.

Крім цього, ми розповідали, як американець Джим Доу купив будинок у Чикаго (штат Іллінойс, США) і несподівано знайшов там заначки минулого господині.

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