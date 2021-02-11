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Активісти, які збирали сміття, наштовхнулися на дивовижні знахідки (відео)

Сьогодні, 19:11

Вони знайшли купюри номіналом 50 і 20 доларів

В австралійському Сіднеї стартувала щорічна екологічна акція Clean Up Kayak. У ході заходу місцеві каякери, озброївшись відром і сачком, очищають портові води від дрібного сміття. Крім всього іншого, їм трапляються і дивовижні знахідки.

Подібні запливи місцеві жителі проводять як екскурсії. Мовляв, можна і місто оглянути, і допомогти природі. Учасники акції, у свою чергу, дуже задоволені. Кажуть, що крім звичайного мотлоху з води, можна виловити й щось цінне.

Відео: Сьогодні

До речі, якщо ви хочете на все життя запам'ятати День святого Валентина, то взяти участь у подібній акції – це просто чудова ідея! Про всяк випадок: ось вам ще 14 свіжих ідей, як ненудно провести День всіх закоханих.

"Ми знаходимо ножі, пляшки з-під вина, предмети для гольфу. Так, тут трапляються дуже дивні предмети", – розповідає організатор заходу Лаура Стоун.

А ось Джулі Грінінг, учасниця акції, згадує: найкраще з того, що вона тут знаходила, це одна банкнота номіналом 50 доларів, і ще одна – номіналом 20 доларів. "Це був мій щасливий день", – сміється жінка.

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Для участі в Clean Up Kayak записалося близько сотні добровольців. Місцева влада пояснила це тим, що люди не можуть нині подорожувати, тож шукають заняття, корисні для них самих і для навколишнього середовища.

Нагадаємо, річка Боржава у Закарпатті потопає в пластиковому смітті. Екоактивісти Берегівського району взялися самостійно розчищати річку.

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Джерело: Сьогодні
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