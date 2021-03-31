Не могла повірити своїм очам: жінка знайшла у підвалі будинку таємну кімнату (фото)

Секретне приміщення побудоване ще за часів Другої світової війни

33-річна жителька шотландського міста Единбург на ім'я Міа Грей знайшла у підвалі свого будинку секретне бомбосховище часів Другої світової війни. Про це повідомляє видання Edinburgh Live.

Міа Грей переїхала у цей багатоквартирний будинок з чоловіком і синами ще в грудні 2016 року, але ніколи раніше не оглядала підвальне приміщення. Вона вирішила зробити це тільки після заселення нової сусідки – Ліз Моубрей.

Фото: Edinburgh Live

Разом жінки спустилася у підвал і не могли повірити своїм очам.

"Ми думали, що підвал використовувався для зберігання речей. Здавалося, що всередині все завалено сміттям – старими банками з фарбою, килимами. Коли ми винесли весь непотріб, то відразу зрозуміли, що це бомбосховище", – розповідає Моубрей.

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Фото: Edinburgh Live

У приміщенні є аварійний вихід, стара піч, довга лава уздовж стіни, дві дерев'яні триярусні ліжка для розміщення на випадок бомбардувань і знак "Не палити".

Фото: Edinburgh Live

"Підозрюю, колишні жителі будинку використовували приміщення як комору, і нікому не спало на думку прибрати кімнату від сміття", – зазначила Грей.

Фото: Edinburgh Live

Нагадаємо, житель британського міста Девон на ім'я Джейк Браун несподівано знайшов у своєму новому будинку таємну кімнату з "капсулою часу" – речами з 1950-1960 років.

До того ж ми писали про хлопця, який знайшов на горищі свого двоповерхового будинку таємне житло.

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