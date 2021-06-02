Чоловік загубив свій гаманець у пабі й несподівано знайшов його через 20 років

37-річний шотландець Райан Сеймур давно забув про пропажу, проте на початку травня 2021 року з ним зв'язався співробітник поліції і повідомив радісну новину

Шотландець Райан Сеймур знайшов свій гаманець через 20 років Фото: hulldailymail.co.uk

37-річний Райан Сеймур з шотландського міста Локгеллі, графство Файф, під час відвідування пабу в далекому 2001 році загубив гаманець з 60 фунтами стерлінгів, пластиковими картами, документами і несподівано знайшов його через 20 років.

Історію повернення гаманця до господаря опублікував таблоїд Daily Mail.

Сеймур давно забув про пропажу, проте на початку травня 2021 року з ним в Facebook зв'язався співробітник поліції міста Данфермлін на ім'я Джилліан. Він поцікавився, чи не губив Сеймур гаманець багато років тому. Як з'ясувалося, якийсь перехожий помітив гаманець в кущах біля того самого пабу, де шотландець випивав з друзями 20 років тому, і приніс його до поліції.

Гаманець шотландця пролежав у кущах 20 років Фото: hulldailymail.co.uk

Перепустка на роботу, пластикові карти і посвідчення були на місці – зникли тільки гроші.

"Кумедно було знову побачити себе молодим на фотографіях", – розповів Сеймур. Чоловік додав, що найбільше його розвеселила картка з прокату відеокасет.

З гаманця зникли тільки гроші Фото: hulldailymail.co.uk

Це вже не перша подібна історія. Нікіта Тарві з англійського міста Харлоу в 2019 році втратила свій гаманець і навіть не сподівалася побачити його знову. Дівчина дуже здивувалася, коли з'ясувалося, що пропажу знайшов сміттяр з турецького міста Бурса, адже вона ніколи раніше не була в цій країні.

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Крім цього, власниця шлюбного агентства Рейчел Поллард з австралійського міста Кофс-Харбор випадково знайшла втрачений невідомою дівчиною гаманець 40-річної давності. Усередині було посвідчення, що належало 18-річній Дженніфер Сінклер, а також кілька старих документів, банківська карта Commonwealth і картка на знижку в книжковому магазині.

Дивіться відео, як швидко знайти загублений гаманець:

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