Житель Южной Кореи нашел в старом холодильнике 100 тысяч долларов

Житель Южной Кореи честно сообщил о своей удивительной находке полиции и теперь они пытаются вычислить бывшего владельца очень дорогой морозилки.
Ранее собирающие мусор активисты натолкнулись на удивительные находки.
Отмечается, что если полиция не найдет в течение полугода того, кто спрятал эти деньги в холодильник, то его новый владелец, который их нашел – заберет деньги себе.
Но поделиться деньгами мужчине все же придется – по закону, 22 процента от стоимости нужно будет отдать налоговой.
Удивительных историй о различных находках – множество. К примеру, жительница Таиланда по имени Кодчакорн Тантививаткул купила на рынке морских улиток и неожиданно нашла в них оранжевую жемчужину, которая стоит десятки тысяч фунтов стерлингов. Женщина планирует продать драгоценный камень, чтобы оплатить медицинские счета своей семьи.
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