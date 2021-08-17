Поддержанную бытовую технику мужчина купил через интернет-магазин, а о запрятанных деньгах узнал уже дома

Житель Южной Кореи нашел в старом холодильнике 100 тысяч долларов / Фото: скриншот

Житель Южной Кореи честно сообщил о своей удивительной находке полиции и теперь они пытаются вычислить бывшего владельца очень дорогой морозилки.

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Ранее собирающие мусор активисты натолкнулись на удивительные находки.

Отмечается, что если полиция не найдет в течение полугода того, кто спрятал эти деньги в холодильник, то его новый владелец, который их нашел – заберет деньги себе.

Но поделиться деньгами мужчине все же придется – по закону, 22 процента от стоимости нужно будет отдать налоговой.

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Удивительных историй о различных находках – множество. К примеру, жительница Таиланда по имени Кодчакорн Тантививаткул купила на рынке морских улиток и неожиданно нашла в них оранжевую жемчужину, которая стоит десятки тысяч фунтов стерлингов. Женщина планирует продать драгоценный камень, чтобы оплатить медицинские счета своей семьи.

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