Волосся дівчини несподівано задимілося після фарбування (відео)

Колористка у салоні краси так знебарвила волосся клієнтки, що з нього пішла пара. Наслідками процедури дівчина поділилася у соцмережі

Фото: TikTok

Користувачка TikTok з ніком @ _coco_04xo показала на відео, як їй невдало пофарбували волосся у салоні краси. Колористка знебарвила волосся клієнтки так, що з нього пішла пара.

Наслідками процедури дівчина поділилася у TikTok.

Блогерка вирушила до перукарні, щоб пофарбувати волосся у стилі балаяж. Вона показала майстру знімок бажаної зачіски, проте у фіналі залишилася незадоволеною результатом процедури.

У неї залишилося нерівні чорні корені волосся, оскільки спеціалістка не намагалася досягнути плавного переходу кольору.

На розміщених кадрах видно, що клієнтка сидить у кріслі перукаря з помаранчевими пасмами.

"Це фарбування майстер назвала "балаяж", але вся моя голова горіла. Вона навіть не намагалася виправити ситуацію, а просто висвітлила моє волосся", – додала @ _coco_04xo.

Нагадаємо, раніше Life Сьогодні писали, що сталося з жінкою, яка переплутала лак для волосся з клеєм.

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