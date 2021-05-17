Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Волосся дівчини несподівано задимілося після фарбування (відео)

Сьогодні, 13:15

Колористка у салоні краси так знебарвила волосся клієнтки, що з нього пішла пара. Наслідками процедури дівчина поділилася у соцмережі

Фото: TikTok

Користувачка TikTok з ніком @ _coco_04xo показала на відео, як їй невдало пофарбували волосся у салоні краси. Колористка знебарвила волосся клієнтки так, що з нього пішла пара.

Наслідками процедури дівчина поділилася у TikTok.

Блогерка вирушила до перукарні, щоб пофарбувати волосся у стилі балаяж. Вона показала майстру знімок бажаної зачіски, проте у фіналі залишилася незадоволеною результатом процедури.

@ _coco_04xo

and thats on a hair fail for me, reported her ## fyp ## hairsalon ## fail ## hairfail ## hair

original sound – Madeline

У неї залишилося нерівні чорні корені волосся, оскільки спеціалістка не намагалася досягнути плавного переходу кольору.

На розміщених кадрах видно, що клієнтка сидить у кріслі перукаря з помаранчевими пасмами.

"Це фарбування майстер назвала "балаяж", але вся моя голова горіла. Вона навіть не намагалася виправити ситуацію, а просто висвітлила моє волосся", – додала @ _coco_04xo.

Нагадаємо, раніше Life Сьогодні писали, що сталося з жінкою, яка переплутала лак для волосся з клеєм.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як відновити волосся і шкіру після коронавірусу - порада дерматолога Китайський календар стрижок на травень-2021, що впливає на долю Місячний календар стрижок на травень-2021: в які дні можна стригти волосся
відео волосся перукарня
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых

Популярні статті

Сьогодні, 07:30Смачно

7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі

Вчора, 10:54Зірково

Колишня дружина DZIDZIO погрожувала Олі Цибульській: співачку цькували в соцмережах

Вчора, 10:37Модно

Як зробити обновки зі старих речей: 10 креативних лайфхаків з фото

15 травняNo Stress

ТОП-5 віскі, які варто спробувати в житті

15 травняЗірково

Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)

15 травняЗірково

Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

15 травняЗірково

До Дня сім'ї: ТОП-10 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

15 травняЗірково

Просто жесть: як Дарина Ставнича попрощалася з Холостяком

15 травняЗірково

Тіна Кароль поїде на Слов'янський базар, де відмовилися виступати Винник і MARUV

15 травняСмачно

Сніданок по-фінськи – приготуємо і спробуємо ліниві фінські млинці

15 травняEvents

Міжнародний день сім'ї-2021: привітання зі святом

14 травняЗірково

Юля Зайка повернулася на проєкт і познайомилася з мамою Холостяка: як все пройшло

14 травняЗірково

Українка на Міс Всесвіт представила національний костюм завважки 7 кг! (відео)

14 травняЗірково

Приходько про скандал Лорак з Меладзе: Завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру

14 травняЗірково

Анастасія Волочкова вперше показала того самого Олега з Instagram

14 травняСмачно

5 рецептів перших страв зі щавлем – від українського класичного борщу до французького супу

Новини партнерів

Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти