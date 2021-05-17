Волосся дівчини несподівано задимілося після фарбування (відео)
Колористка у салоні краси так знебарвила волосся клієнтки, що з нього пішла пара. Наслідками процедури дівчина поділилася у соцмережі
Користувачка TikTok з ніком @ _coco_04xo показала на відео, як їй невдало пофарбували волосся у салоні краси. Колористка знебарвила волосся клієнтки так, що з нього пішла пара.
Наслідками процедури дівчина поділилася у TikTok.
Блогерка вирушила до перукарні, щоб пофарбувати волосся у стилі балаяж. Вона показала майстру знімок бажаної зачіски, проте у фіналі залишилася незадоволеною результатом процедури.
@ _coco_04xo
and thats on a hair fail for me, reported her ## fyp ## hairsalon ## fail ## hairfail ## hairoriginal sound – Madeline
У неї залишилося нерівні чорні корені волосся, оскільки спеціалістка не намагалася досягнути плавного переходу кольору.
На розміщених кадрах видно, що клієнтка сидить у кріслі перукаря з помаранчевими пасмами.
"Це фарбування майстер назвала "балаяж", але вся моя голова горіла. Вона навіть не намагалася виправити ситуацію, а просто висвітлила моє волосся", – додала @ _coco_04xo.
Нагадаємо, раніше Life Сьогодні писали, що сталося з жінкою, яка переплутала лак для волосся з клеєм.
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