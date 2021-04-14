Місячний календар стрижок на травень-2021: в які дні можна стригти волосся

Оптимальні дні, коли можна стригти волосся в травні 2021 року за місячним календарем

У які дні можна стригти волосся в травні-2021 за місячним календарем, а коли не варто брати в руки ножиці, щоб ваша зачіска радувала вас, не викликала жодних проблем і збирала компліменти від оточуючих? Читайте докладний місячний календар для стрижки волосся в травні 2021 року і плануйте весняні зміни в своєму іміджі.

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Місячний календар на травень-2021: коли стригти волосся

1 травня – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

2 травня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.

Місячний календар стрижок травня Фото: Pinterest

3 травня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свою удачу.

4 травня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що приводить до неприємностей.

5 травня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

6 травня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняним.

7 травня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

8 травня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

9 травня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочення волосся, ви ризикуєте разом з локонами вкоротити і свою удачу.

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10 травня – 29 місячний день. Після стрижки волосся буде відростати дуже швидко, так що незабаром вам знову доведеться стригтися.

11 травня – 30, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів і роботи.

Місячний календар стрижок травня Фото: Pinterest

12 травня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся в фазу молодика.

13 травня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем в цей день сприятиме зростанню і розкриттю внутрішніх потенціалів.

14 травня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій з волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

15 травня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся і навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

16 травня – 6 місячний день. Сприятливий період в місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

17 травня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

18 травня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.

19 травня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для укорочення волосся, що привертає негативну енергетику.

20 травня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

Місячний календар стрижок травня Фото: Pinterest

21 травня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

22 травня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблену шевелюру.

23 травня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

24 травня – 14 місячний день. Хороший період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

25 травня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

26 травня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся в цей день, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

27 травня – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності в сім'ї.

28 травня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски не вам не зашкодить.

Місячний календар стрижок травня Фото: Pinterest

29 травня – 18 місячний день. Стрижка в цей день вам не завадить, зате настрій покращиться від зміни іміджу.

30 травня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

31 травня – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

Дивіться відео, як українка відростила довге волосся:

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