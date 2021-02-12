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Що сталося з жінкою, яка переплутала лак для волосся з клеєм (фото)

Сьогодні, 05:55

Постраждалу прооперували у клініці пластичної хірургії

40-річна американка Тессіка Браун, яка переплутала лак для волосся з клеєм, нарешті змогла позбутися своєї головної проблеми. Жінку прооперував хірург Майкл Обенг у клініці пластичної хірургії в Беверлі-Гіллз (США). Про це повідомляє видання TMZ.

Цьогоріч у січні Тессіка зробила зачіску, помилково зафіксувавши її клеєм з сильною фіксацією.

Tessica (@im_d_ollady)

У лікарні медики наклали на її голові пов'язку, просочену ацетоном. Але це лише нашкодило. Засіб обпік пацієнтці шкіру голови й зробив клей ще міцнішим.

Tessica (@im_d_ollady)

На опублікованому відео показано, як лікар Майкл Обенг наносить на голову місіс Браун спеціальний розчин, відтягує волосся пінцетом і зрізає його ножицями під місцевою анестезією.

На заключних кадрах американка підходить до дзеркала, дивиться на результат й протирає обличчя.

Американка Тессіка Браун переплутала лак для волосся з клеєм
Фото: TMZ

До речі, Тессіка почала збір грошей, щоб покрити свої медичні витрати і придбати перуку. Їй вдалося зібрати 17,5 тисячі доларів.

Нагадаємо, дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку.

Дивіться відео: як волосся змінює наше життя

До того ж, ми писали, який вигляд має дівчинка з сивим від природи волоссям.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/im_d_ollady
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