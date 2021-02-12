Що сталося з жінкою, яка переплутала лак для волосся з клеєм (фото)

Постраждалу прооперували у клініці пластичної хірургії

40-річна американка Тессіка Браун, яка переплутала лак для волосся з клеєм, нарешті змогла позбутися своєї головної проблеми. Жінку прооперував хірург Майкл Обенг у клініці пластичної хірургії в Беверлі-Гіллз (США). Про це повідомляє видання TMZ.

Цьогоріч у січні Тессіка зробила зачіску, помилково зафіксувавши її клеєм з сильною фіксацією.

У лікарні медики наклали на її голові пов'язку, просочену ацетоном. Але це лише нашкодило. Засіб обпік пацієнтці шкіру голови й зробив клей ще міцнішим.

На опублікованому відео показано, як лікар Майкл Обенг наносить на голову місіс Браун спеціальний розчин, відтягує волосся пінцетом і зрізає його ножицями під місцевою анестезією.

На заключних кадрах американка підходить до дзеркала, дивиться на результат й протирає обличчя.

Американка Тессіка Браун переплутала лак для волосся з клеєм

Фото: TMZ

До речі, Тессіка почала збір грошей, щоб покрити свої медичні витрати і придбати перуку. Їй вдалося зібрати 17,5 тисячі доларів.

Нагадаємо, дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку.

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