Волосы девушки неожиданно задымились после окрашивания (видео)

Колорист в салоне красоты обесцветила волосы клиентки до такой степени, что от них пошел пар. Последствиями процедуры девушка поделилась в соцсети

Фото: TikTok

Пользовательница TikTok с никнеймом @_coco_04xo показала на видео, как ей неудачно покрасили волосы в салоне красоты. Колорист обесцветила волосы клиентки до такой степени, что от них пошел пар.

Последствиями процедуры девушка поделилась в TikTok.

Блогерша отправилась в парикмахерскую, чтобы сделать окрашивание волос в стиле балаяж. Она показала мастеру снимок желаемой прически, однако в конечном счете осталась недовольна результатом процедуры.

У нее остались неровные черные корни волос, поскольку специалистка не пыталась добиться плавного перехода цвета.

На размещенных кадрах видно, что клиентка сидит в кресле парикмахера с оранжевыми прядями.

"Это окрашивание мастер назвала "балаяжом", но вся моя голова горела. Она даже не пыталась исправить ситуацию, а просто осветлила мои волосы", – добавила @_coco_04xo.

Напомним, ранее Life Сегодня писали, что произошло с женщиной, перепутавшей лак для волос с клеем.

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