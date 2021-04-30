Китайський календар стрижок на травень-2021, що впливає на долю

Дізнайтеся, в які дні можна, а коли категорично не можна стригти волосся в травні-2021 за китайським календарем

Астрологія, як і китайська медицина, базується на вивченні природних циклів. Раніше ми розповідали, як зірки впливають на стан волосся і зачіски в залежності від місячного календаря.

Однак на відміну від західної астрології, китайська стверджує, що стрижка впливає не на зростання волосся, а на життєві обставини.

Ми дізналися у експертів київської "Лабораторії фен-шуй", як можна передбачити вплив будь-яких маніпуляцій із волоссям на наше життя, в залежності від року народження. Виявляється, змінювати колір волосся можна в будь-який день, а ось працювати ножицями, зрізати локони або вкорочувати кінчики бажано за китайським календарем стрижок. Головне правило: робіть це в світлий час доби.

Вплив стрижки відчувається особливо сильно, якщо поруч із датою вказана тварина вашого року народження. Обставини розвиваються протягом тижня, а енергія має накопичувальний ефект від стрижки до стрижки. Тому рекомендується вибрати певну обставину і дотримуватися цих днів під час кожного відвідування майстра.

Стрижки в травні-2021 за китайським календарем

1 травня – брак коштів для існування, особливо у Щура, Кролика, Свині.

2 травня – небезпечне захворювання. Від стрижки рекомендується відмовитися незалежно від року народження.

3 травня – зростання захворювань, особливо у Коня і Кози.

4 травня – фінансове зростання, особливо у Щура, Змії, Коня, Свині. При цьому не рекомендується стригтися Мавпі і Півню.

5 травня – інфекційне захворювання, особливо у Змії і Коня.

6 травня – порушення капілярного кровообігу, що може погіршити зір і колір обличчя, особливо у Щура, Бика, Дракона, Кози і Собаки.

7 травня – везіння і щасливі обставини, особливо у Дракона, Змії, Коня, Кози і Мавпи. При цьому Тигру і Кролику стригтися не рекомендується.

8 травня – неусвідомлені дії, які стануть причиною радісного результату, особливо у Бика, Тигра, Кролика і Півня. Але для Щура і Свині день невдалий.

9 травня – конфліктні ситуації, особливо у Щура, Кролика, Змії і Свині.

10 травня – переживання і сумніви в правильності дій, особливо у Коня і Кози.

11 травня – критика ваших дій і небезпечні ситуації, особливо у Мавпи і Півня.

12 травня – обставини, що вкрай несприятливо впливають на здоров'я і тривалість життя, особливо у Бика, Тигра, Змії і Коня.

13 травня – сварки і погіршення здоров'я у Бика, Дракона, Кози, Півня, Собаки і Свині.

14 травня – фінансове зростання у Змії, Коня, Кози, Мавпи і Півня. Не рекомендується стригтися Тигру і Кролику.

15 травня – зростання сил і зміцнення здоров'я, особливо у Тигра, Кролика, Собаки. Стрижка не рекомендується Пацюку, Коню, Козі, Мавпі, Свині.

16 травня – фінансове зростання, особливо у Щура, Дракона, Змії і Коня.

17 травня – фінансові втрати несподіваного характеру (крадіжка, аварії трубопроводу тощо). Від стрижки краще відмовитися незалежно від року народження.

18 травня – фінансові втрати несподіваного характеру (крадіжка, аварії трубопроводу і т.п.), а у Мавпи і Півня – особливо.

19 травня – критика ваших дій і несприятливі наслідки, особливо у Бика, Дракона, Змії і Коня.

20 травня – обставини, що сприятливо впливають на тривалість життя, особливо у Тигра, Кролика і Півня. Не рекомендується стригтися Бику, Дракону, Змії і Козі.

21 травня – радісні обставини, особливо у Змії, Коня, Кози, Мавпи і Півня. При цьому Пацюку, Тигру і Кролику стригтися не рекомендується.

22 травня – прояснення ситуації і усвідомлення реальної розстановки сил у стосунках, особливо у Бика і Тигра. Не рекомендується для Щура, Дракона, Півня, Собаки.

23 травня – захворювання і небезпечні ситуації. Від стрижки рекомендується відмовитися незалежно від вашого року народження.

24 травня – дії, які стають причиною поліпшення життєвих обставин у Бика, Кози, Півня, Собаки. При цьому Тигру стригтися не рекомендується.

25 травня – зростання доходів населення і поліпшення умов побуту, особливо у Щура, Змії, Коня, Свині. Не рекомендується для Кролика, Мавпи, Півня.

26 травня – місячне затемнення. Стрижка не рекомендується. Негативні обставини в сфері стосунків можуть розгортатися через півроку після стрижки. При цьому у Змії і Коня можлива втрата життєвих сил і занепад настрою.

27 травня – погіршення умов побуту і захворювання у Бика, Дракона, Кози, Мавпи, Собаки.

28 травня – погіршення капілярного кровообігу, що може вплинути на зір і колір обличчя, особливо у Тигра, Кролика.

29 травня – фінансові втрати у Щура і Свині.

30 травня – неусвідомлені дії, які стають причиною поліпшення життєвих обставин у Щура і Дракона. Стригтися не рекомендується Коню і Козі.

31 травня – вихід за межі бюджету, коли виникає потреба заощаджувати на найнеобхіднішому. Від стрижки краще відмовитися.

Раніше ми публікували східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках.

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