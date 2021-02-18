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Собака з унікальним інтелектом проданий за 39 тисяч доларів (фото)

Сьогодні, 13:02

Він навіть потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Бордер-коллі на прізвисько Кім з міста Долгеллау (Велика Британія) потрапила до Книги рекордів Гіннесса як найдорожча вівчарка в світі. Собаку з унікальним інтелектом купили на онлайн-торгах, організованих аукціоном Farmers Marts, за 38,8 тисячі доларів.

Фермер Дьюла Дженкінс, колишній господар однорічної Кім, у коментарі для порталу UPI заявив, що інтелект його собаки відповідає рівню розвитку трирічної вівчарки.

"Вона робила все. Пасла худобу і овець. Була готова до будь-яких випробувань й роботи на фермі", – зазначив Дженкінс.

Бордер-коллі на прізвисько Кім
Фото: Guinness World Records

Попередній рекорд належав вівчарці на прізвисько Хенна, яку продали за 26 тисяч доларів у жовтні торік.

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Нагадаємо, відвідувачі храму Сіддхи Вінаяк у Мумбаї (Індія) стали свідками незвичайної сцени: бездомний пес "благословляв" віруючих на виході з церкви.

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А в Харкові очевидці зняли на відео, як п'яного чоловіка намагається розбудити вірний пес – вихованець гавкав і тягнув його додому за штани, але безрезультатно.

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