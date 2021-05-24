Видео дня. Девушка перебрала алкоголя и проснулась утром с чужой собакой

Позже британка Миа Флинн вспомнила, что по дорого домой за ней увязалась собака, и она, не долго думая, решила забрать питомца к себе

Миа Флинн привела домой чужого пса Фото: facebook.com/mia.flynn.73

28-летняя Миа Флинн из Великобритании перебрала алкоголя и проснулась утром в постели с огромной собакой, "похожей на волка".

Об этом девушка рассказала в Facebook.

"Я была немного шокирована, когда проснулась с похмелья и увидела, что на меня смотрит собака. Я испугалась, что она может на меня напасть. Я нахожу собак милыми, но все же они меня немного пугают. Особенно такие большие, как эта", – рассказывает Миа Флинн.

Позже Флинн вспомнила, что по дорого домой за ней увязалась собака, и она, не долго думая, решила забрать питомца к себе.

"Моя мама была в ярости. Она уже легла спать, когда я пришла в 2:30 ночи и сказала ей: "У меня новый приятель". Она была недовольна, но утром все было в порядке. <...> Это не в моем стиле. Все знают, что я немного схожу с ума после выпивки. Но я никогда не приводила домой животных", – отмечает британка.

Фото: facebook.com/mia.flynn.73

Кстати, настоящая хозяйка пса уже нашлась. Эта девушка заявила, что пролитые слезы стоили того, чтобы услышать эту забавную историю.

Напомним, пес жительницы Канады научился говорить по-человечески: собака породы хаски по кличке Майя повторяет целые фразы на английском языке. Кроме этого, пес с уникальным интеллектом продан за 39 тысяч долларов.

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