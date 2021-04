Розмовляє по-людськи: собака з унікальною здатністю стала зіркою інтернету (відео)

Собака намагається наслідувати вимову та інтонацію господині. Тварина любить повторювати англійською "я люблю тебе", "привіт", "як справи" і подібні короткі фрази

Собака жительки Канади навчився говорити по-людськи: тварина породи хаскі на прізвисько Майя повторює цілі фрази англійською мовою. Відповідне відео з'явилося у соціальній мережі TikTok і набирає мільйони переглядів.

Собака намагається наслідувати вимову та інтонацію, стверджує господиня. Так, Майя любить повторювати англійською "я люблю тебе", "привіт", "як справи" і подібні короткі фрази. На найпопулярніших роликах Майя вимовляє: "Привіт" (Hello), "О ні" (Oh no), "Я тебе люблю" (I love you), а також "Як справи?" (How are you?), "Бляха-муха" (Holy-moly) і "О, так" (Oh yeah).

Почуте і побачене на ролику здивувало користувачів Мережі. Вони захоплюються незвичайним талантом пса і його здатністю розмовляти.

"Просто неймовірно", "Дуже розумний собака", "Приголомшливо. Як це взагалі можливо?", "Нічого подібного не бачив", "Шок. Цю собаку потрібно відправити на дослідження", – пишуть у коментарях користувачі.

