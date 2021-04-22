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Розмовляє по-людськи: собака з унікальною здатністю стала зіркою інтернету (відео)

Сьогодні, 12:42

Собака намагається наслідувати вимову та інтонацію господині. Тварина любить повторювати англійською "я люблю тебе", "привіт", "як справи" і подібні короткі фрази

Собака жительки Канади навчився говорити по-людськи: тварина породи хаскі на прізвисько Майя повторює цілі фрази англійською мовою. Відповідне відео з'явилося у соціальній мережі TikTok і набирає мільйони переглядів.

Собака намагається наслідувати вимову та інтонацію, стверджує господиня. Так, Майя любить повторювати англійською "я люблю тебе", "привіт", "як справи" і подібні короткі фрази. На найпопулярніших роликах Майя вимовляє: "Привіт" (Hello), "О ні" (Oh no), "Я тебе люблю" (I love you), а також "Як справи?" (How are you?), "Бляха-муха" (Holy-moly) і "О, так" (Oh yeah).

@ maya.husky

What can Maya say? Pt. 1

original sound – Maya the Husky

Крім цієї цікавої історії, нам ще є чим вас здивувати: раніше "Сьогодні" підготували креативний календар подарунків на квітень.

Почуте і побачене на ролику здивувало користувачів Мережі. Вони захоплюються незвичайним талантом пса і його здатністю розмовляти.

"Просто неймовірно", "Дуже розумний собака", "Приголомшливо. Як це взагалі можливо?", "Нічого подібного не бачив", "Шок. Цю собаку потрібно відправити на дослідження", – пишуть у коментарях користувачі.

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Нагадаємо, у китайському місті Сюйчжоу дві собаки породи хаскі і золотистий ретривер "обмінялися" своїм потомством. Але, як з'ясувалося пізніше, це сталося не випадково. Крім цього, 22-річна Тереза Молл Аргуімбау з іспанської Менорки показала в Instagram кумедні фотографії свого шестимісячного цуценяти породи шарпей на прізвисько Харві.

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відео собака пес
Джерело: Сьогодні
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