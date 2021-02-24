Магнітні бурі у березні 2021 року: штормитиме весь місяць

Початок весни просто зашкалює сонячною активністю: коли і скільки магнітних бур буде у березні-2021

Березень-2021 почнеться з потужної магнітної бурі, причому вона буде далеко не єдиною. Протягом березня спостерігається підвищена активність Сонця, тож штормитиме весь місяць.

У які дні в березні 2021 року очікуються серйозні магнітні бурі і сплески сонячної активності? Якою буде геомагнітна обстановка на 8 Березня, Прощену неділю, день весняного рівнодення та інші дати? Читайте прогноз геомагнітних коливань на березень-2021 у нашій статті.

Знаючи прогноз активності Сонця, метеозалежні люди зможуть у певній мірі захиститися від негативного впливу магнітних бур і бути готовими до можливого погіршення самопочуття і перепадів настрою в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що Сонце мінливе, і прогноз магнітних бур може змінюватися.

Прогноз магнітних бурь на березень 2021 року

Незначні магнітні коливання у березні можливі 3, 13, 16, 21, 22, 30 числа.

Магнітні бурі у березні очікуються 1, 2, 6, 12, 15, 18, 19, 20, 28, 29 числа.

При цьому Сонце максимально проявить себе в період з 18 по 21 березня, саме на весняне рівнодення. А ще наприкінці місяця – з 28 по 30 березня, коли буде перехід на літній час в Україні.

Дивіться відео, як пережити магнітні бурі:

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