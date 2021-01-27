У чоловіка після схуднення кардинально змінилося обличчя (фото)

Тепер він схожий на голлівудську знаменитість

Користувач сайту Reddit під ніком Tanatox показав разючі результати схуднення. Важко повірити, що на знімках до та після зображена та сама людина!

"Чоловік, 41 рік, зріст 170 сантиметрів. Вага до – 98 кілограмів, після – 61 кілограм. Загальна втрата ваги – 36 кілограмів", – похвалився він.

Фото: Reddit | Tanatox

Хлопцеві довелося повністю змінити свій спосіб життя та раціон. Він зменшив кількість пшеничного борошна та вуглеводів і повністю відмовився від обробленої їжі. Крім цього, Tanatox почав виконувати фізичні вправи.

Фото: Reddit | Tanatox

Друзі та підписники блогера помітили, що у нього змінилося і волосся.

"Що стосується мого волосся – обійшлося без трансплантації. Лікар призначив лікування таблетками – тільки не займайтеся самолікуванням. За словами лікаря, дієта і вправи дуже допомогли моєму волоссю, позаяк нормалізувалися гормони. Ну і хороший перукар має значення", – розповідає він.

Деяким користувачам Мережі здалося, що прогрес Tanatox можна порівняти з перевтіленням у голлівудську знаменитість – Ліама Пейна, наприклад.

Ліам Пейн

Фото: Reddit | Tanatox

Нагадаємо, 30-річна Діджей Джарман з міста Гамільтон, Нова Зеландія, знайшла спосіб схуднути на 53 кілограми і поділилася своїми секретами.

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Також Сьогодні.Lifestyle писали, як канадець схуд на 147 кілограмів і розкрив простий секрет стрункості.

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