"Це займає всього 28 хвилин в день": жінка знайшла спосіб схуднути на 12 кг (фото)
Наталі Хемблін-Уокер розповіла, як прийти у форму після свят
33-річна Наталі Хемблін-Уокер з австралійського міста Сідней знайшла спосіб, як схуднути без особливих зусиль та виснажливих дієт. Жінка щодня тренувалася 28 хвилин і за шість місяців втратила 12 кілограмів зайвої ваги. Про це пише видання Daily Mail.
Наталі вирішила змінити свій раціон та спосіб життя, коли її вага досягла 73 кілограмів. Австралійка була незадоволеною тим, як виглядає, і скаржилася на постійну втому. Одного разу їй порадили програму вправ 28 by Sam Wood.
"Вправи я роблю у себе вдома. Це неважко і займає всього 28 хвилин, чотири відсотки мого дня", – розповідає Хемблін-Уокер.
Крім цього, жінці довелося змінити раціон. Вона відмовилася від фастфуду і їсть натуральні продукти: фрукти, овочі, нежирне м'ясо. Також намагається вживати менше алкоголю, коли зустрічається з друзями.
Менш ніж за шість місяців Наталі Хемблін-Уокер схудла до 61 кілограма. "Тепер я почуваю себе набагато краще, у мене є більше енергії", – зізнається вона.
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