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"Це займає всього 28 хвилин в день": жінка знайшла спосіб схуднути на 12 кг (фото)

Сьогодні, 15:05

Наталі Хемблін-Уокер розповіла, як прийти у форму після свят

33-річна Наталі Хемблін-Уокер з австралійського міста Сідней знайшла спосіб, як схуднути без особливих зусиль та виснажливих дієт. Жінка щодня тренувалася 28 хвилин і за шість місяців втратила 12 кілограмів зайвої ваги. Про це пише видання Daily Mail.

Фото: Instagram | Natalie Hamblin Walker

Наталі вирішила змінити свій раціон та спосіб життя, коли її вага досягла 73 кілограмів. Австралійка була незадоволеною тим, як виглядає, і скаржилася на постійну втому. Одного разу їй порадили програму вправ 28 by Sam Wood.

Фото: Instagram | Natalie Hamblin Walker

"Вправи я роблю у себе вдома. Це неважко і займає всього 28 хвилин, чотири відсотки мого дня", – розповідає Хемблін-Уокер.

Крім цього, жінці довелося змінити раціон. Вона відмовилася від фастфуду і їсть натуральні продукти: фрукти, овочі, нежирне м'ясо. Також намагається вживати менше алкоголю, коли зустрічається з друзями.

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Менш ніж за шість місяців Наталі Хемблін-Уокер схудла до 61 кілограма. "Тепер я почуваю себе набагато краще, у мене є більше енергії", – зізнається вона.

Фото: Instagram | Natalie Hamblin Walker

Нагадаємо, 30-річна Діджей Джарман з міста Гамільтон, Нова Зеландія, знайшла спосіб схуднути на 53 кілограми і поділилася своїми секретами.

Дивіться відео: чим небезпечне швидке схуднення

Також Сьогодні.Lifestyle писали, як канадець схуд на 147 кілограмів і розкрив простий секрет стрункості.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: instagram.com/natalie.hamblin.walker
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