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Фото дня. Схудла на 22 кілограми британка розкрила таємницю свого раціону

Сьогодні, 16:18

33-річна Лінсі Харланд розповіла, які страви входять в її меню

33-річна британка Лінсі Харланд, яка розтовстіла на карантині до 95 кг, за чотири місяці схудла на 22 кілограми. Жінка детально розповіла журналістам таблоїду Daily Mail, як їй це вдалося.

Що їла Лінсі Харланд до схуднення:

  • На сніданок: бекон, омлет і кава з молоком;
  • На ланч: бургер і полуничний коктейль;
  • На обід: смажені рисові чіпси з соусом каррі або піцу.

За день британка випивала до чотирьох чашок кави з молоком, їла шоколадні батончики і закуски.

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Як вона харчувалася, щоб схуднути:

  • На сніданок: протеїновий коктейль з рослинним молоком;
  • На обід: салат з тунцем або суп з шинки;
  • На вечерю: полуниця і йогурт або сендвіч з сиром "Філадельфія".
Фото: Instagram | Lynsh87

Раз на тиждень Лінсі дозволяє собі з'їсти піцу, але намагається не зловживати подібними продуктами. Також вона п'є багато води, чорну каву і зелений чай, а солодкі алкогольні напої замінила дієтичним лимонадом з горілкою.

Фото: Instagram | Lynsh87

Крім цього, жінка намагається проходити в день десять тисяч кроків і робити по 40 присідань та 30 віджимань.

У Лінсі Харланд з'явилося більше енергії, і вона відчуває себе набагато молодшою.

Нагадаємо, 30-річна Діджей Джарман з міста Гамільтон, Нова Зеландія, знайшла спосіб схуднути на 53 кілограми і поділилася своїми секретами.

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Також Сьогодні.Lifestyle писали, як канадець схуд на 147 кілограмів і розкрив простий секрет стрункості.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: instagram.com/lynsh87
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