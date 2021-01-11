Скинула 10 кг за два місяці: студентка розкрила секрет, як їсти все і худнути (фото)

Лілі Тертон з Австралії назвала п'ять найголовніших кроків до стрункості

18-річна студентка Лілі Тертон з Австралії схудла на 10 кілограмів за два місяці і розповіла, як їй це вдалося. Відео блоґерка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Студентка радить людям, які худнуть, стежити за калоріями, зменшити розмір порцій та виконувати регулярні фізичні вправи. Також вона назвала п'ять найголовніших кроків до схуднення.

Як схуднути за два місяці: поради Лілі Тертон

Здоровий і повноцінний сон. Люди переїдають, коли дуже втомлюються.

Додайте у свій раціон більше фруктів та овочів.

Їжте все, що хочете, але стежте за калоріями й контролюйте свої порції. Пам'ятайте, одна з найголовніших умов схуднення – дефіцит калорій. Наприклад, якщо вашому організму необхідно 2000 калорій в день, то потрібно споживати 1200.

Будьте активні. Кожен ваш рух упродовж дня істотно впливає на витрату калорій. "Коли ви йдете до магазину, потрібно використовувати сходи, а не ескалатор", – радить Тертон.

І останнє: прогрес вимагає часу. Послідовність – ключ до успіху.

Подивіться, як Лілі змінилася після схуднення:

Минуло всього два місяці

Фото: Instagram | Lily Turton

Смачна і корисна їжа – важлива частина схуднення

Фото: Instagram | Lily Turton

Активний відпочинок

Фото: Instagram | Lily Turton

Фізичні вправи

Фото: Instagram | Lily Turton

Контроль калорій

Фото: Instagram | Lily Turton

Нагадаємо, 30-річна Діджей Джарман з міста Гамільтон, Нова Зеландія, знайшла спосіб схуднути на 53 кілограми і поділилася своїми секретами.

Дивіться відео: чим небезпечне швидке схуднення

Також Сьогодні.Lifestyle писали, як канадець схуд на 147 кілограмів і розкрив простий секрет стрункості.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися