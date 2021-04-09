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Людям із слабкими нервами не дивитися: чоловік перетворив себе в орка з Володаря перснів (фото)

Сьогодні, 12:40

85% тіла чоловіка покрито татуюваннями, зокрема і очні яблука

41-річний фанат татуювань Ріко Ледесма з Бразилії вставив штучні ікла, щоб стати схожим на орка з саги "Володар перснів". 85% тіла чоловіка покрито татуюваннями, у тому числі очні яблука. Про це повідомляє видання Lad Bible.

До того ж у нього вісім підшкірних імплантів у вигляді рогів на черепі, роздвоєний язик, подразнені вуха та ніс.

Фото: Jam Press

За штучні ікла Ріко довелося віддати близько трьох тисяч бразильських реалів (близько 15 тис. грн).

Фото: Jam Press

Татуювання, пірсинг та інші модифікації бразильцеві робить його дружина – 25-річна тату-майстриня під псевдонімом Крішна Інсомнія.

Фото: Jam Press

Якщо ви в шоці від подібних новин, краще порадуйте себе чимось приємним: раніше ми підготували спеціальний календар подарунків на квітень.

До речі, у пари є дочка, вони також чекають на другу дитину. Бразилець стверджує, що дружині, дитині і друзям подобається його зовнішність.

Фото: Jam Press

Незвичайна зовнішність Ледесма привернула увагу кінопродюсерів, зараз він готується до перших зйомок у кіно.

Нагадаємо, 24-річний Маурісіо Мандоза з міста Куернавака (Мексика) витратив близько 118,5 тисячі мексиканських песо на модифікації тіла. Раніше ми також розповідали про долю чоловіка, який відрізав собі вуха і геніталії, щоб стати рептоідом.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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