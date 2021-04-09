Людям із слабкими нервами не дивитися: чоловік перетворив себе в орка з Володаря перснів (фото)
85% тіла чоловіка покрито татуюваннями, зокрема і очні яблука
41-річний фанат татуювань Ріко Ледесма з Бразилії вставив штучні ікла, щоб стати схожим на орка з саги "Володар перснів". 85% тіла чоловіка покрито татуюваннями, у тому числі очні яблука. Про це повідомляє видання Lad Bible.
До того ж у нього вісім підшкірних імплантів у вигляді рогів на черепі, роздвоєний язик, подразнені вуха та ніс.
За штучні ікла Ріко довелося віддати близько трьох тисяч бразильських реалів (близько 15 тис. грн).
Татуювання, пірсинг та інші модифікації бразильцеві робить його дружина – 25-річна тату-майстриня під псевдонімом Крішна Інсомнія.
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До речі, у пари є дочка, вони також чекають на другу дитину. Бразилець стверджує, що дружині, дитині і друзям подобається його зовнішність.
Незвичайна зовнішність Ледесма привернула увагу кінопродюсерів, зараз він готується до перших зйомок у кіно.
Нагадаємо, 24-річний Маурісіо Мандоза з міста Куернавака (Мексика) витратив близько 118,5 тисячі мексиканських песо на модифікації тіла. Раніше ми також розповідали про долю чоловіка, який відрізав собі вуха і геніталії, щоб стати рептоідом.
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