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Жінка три роки не мила волосся і здивувала результатом (фото)

Сьогодні, 15:03

Британка Мелані Ллевелин щиро вірить, що волосся можуть самоочищатися

39-річна британка Мелані Ллевелин з міста Данстейбл більше трьох років не мила голови. Жінка втомилася від того, що її "неслухняне" волосся дуже сильно кучерявиться після миття, тож вирішила відмовитися від цієї гігієнічної процедури. Фотографії до та після опублікував таблоїд The Sun.

За словами Мелані, вона витрачала багато часу і грошей, аби навести порядок на голові. Зазвичай жінка зверталася до салонів краси, де експерти допомагали їй вирішити цю неприємну проблему. Однак з часом британка зрозуміла, що потрібно щось змінювати, – і перестала мити своє волосся.

Фото: COLLECTS / Melanie Llewellyn

"Спочатку мені було досить складно, адже виникало відчуття певної неакуратності. Але через тиждень я побачила, що волосся виглядає непогано", – розповіла Ллевелин.

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Жінка щиро вірить, що волосся може самоочищатися. Однак, незважаючи на це, Мелані тричі на тиждень ходила до салонів краси на укладку за допомогою засобів, які освіжають волосся.

На жаль, через локдауна у Великій Британії закрилися всі салони краси, і Мелані таки довелося помити голову – вперше за три роки.

Фото: COLLECTS / Melanie Llewellyn

Раніше Life Сьогодні писали про 83-річну жінці з в'єтнамської провінції Бен-Тре, яка 64 роки не стригла волосся і жодного разу не мила його з шампунем. Крім цього, ми писали про 28-річну Рейчал де Ронд з Нідерландів, яка вирішила провести цікавий експеримент і на три роки замінила шампунь оцтом та дощовою водою.

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