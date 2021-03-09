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"Схожий на диявола": чоловік витратив на аномальну зовнішність 153 тисячі гривень (фото)

Сьогодні, 14:50

24-річний Маурісіо Мандоза покрив обличчя і тіло більш ніж 160 татуюваннями

24-річний Маурісіо Мандоза з міста Куернавака (Мексика) витратив близько 118,5 тисячі мексиканських песо (153,7 тис. грн) на модифікації тіла.

Чоловік покрив своє обличчя та тіло більш ніж 160 татуюваннями. Також він роздвоїв язика, пофарбував очні яблука чорнилом і зробив 19 пірсингів. Друзі та знайомі Маурісіо у коментарях під фото в Instagram стверджують, що тепер він "схожий на диявола".

Перше татуювання мексиканець набив самостійно у 18-річному віці. Потім це захоплення переросло в професію: чоловік відкрив тату-студію, де прийняв уже понад 190 клієнтів.

Фото: Instagram | Daniel García

Мандоза визнає, що люди довкола нерідко засуджують його зовнішній вигляд і називають дияволом. "Та я не дозволяю цим коментарям впливати на мене", – зазначив він.

Фото: Instagram | Daniel García

Деякі тату мають для чоловіка особливе значення, зокрема, дні народження батьків та ініціали дочки.

Наразі на його шкірі залишилося всього 25 відсотків неприкрашених ділянок.

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Сім'я та друзі підтримують його пристрасть до модифікацій. Тим, хто хоче зробити татуювання, Мандоза радить ретельно обміркувати своє рішення, аби у майбутньому не пошкодувати. Він також закликає уважно вибирати тату-майстра і перед сеансом переглянути попередні роботи фахівця.

Фото: Instagram | Daniel García

Нагадаємо, хлопець переніс дев'ять пластичних операцій, щоб влаштуватися на "роботу мрії".

До того ж, раніше ми розповідали про долю чоловіка, який відрізав собі вуха і геніталії, щоб стати рептоідом.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: The Daily Mirror , instagram.com/dxnxxl.gvr
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