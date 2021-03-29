Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Жінка прикрасила все тіло татуюваннями і нарвалась на критику (фото)

Сьогодні, 14:50

33-річна британка зіткнулася з хейтом у соцмережах

33-річна мешканка англійського графства Чешир на ім'я Беккі Холт, яку раніше назвали найтатуйованішою жінкою Великої Британії, зіткнулася з хейтом у соцмережах через свою незвичайну зовнішність.

Шанувальники Беккі попросили поділитися "найгіршою реакцією" на її татуювання від довколишніх. Жінка, тіло якої на 95% покрито різними малюнками, написами та візерунками, поділилася відповіддю в Instagram-сторіс.

Фото: instagram.com/becky_holt_bolt

"Мене називали потворною, психічно хворою, огидною, поганою матір'ю і жахливим зразком для наслідування. Люди також писали, що моя дочка буде боятися мене і що раніше я була гарненькою, а тепер виглядаю як лайно, бо зробила татуювання на обличчі", – поскаржилася на хейтерів Холт.

Фото: instagram.com/becky_holt_bolt

Також британка згадала, що один з підписників дорікнув їй у тому, що вона виглядає на 60 років, а інші називали тату марною тратою часу.

"Я не можу повірити, що люди так жахливо ставляться до людей, з якими вони ніколи у життя не контактували", – додала вона.

Читайте також:
Дівчина стала зіркою, покривши 60% свого тіла татуюваннями (фото)

За словами Беккі, вона уже навчилася справлятися з негативом, тому ігнорує подібні повідомлення і радить своїм підписникам чинити так само.

Фото: instagram.com/becky_holt_bolt

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 35-річного Сільвена Хелені, якого через татуювання та пірсинг звільнили з дитячого садочку. На чоловіка з незвичайною зовнішністю поскаржилися батьки трирічної дитини.

До того ж 20-річна британка Ненсі Андерсон після відвідування тату-салону заразилася небезпечною інфекцією.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Схожий на диявола": чоловік витратив на аномальну зовнішність 153 тисячі гривень (фото) Дівчина стала зіркою, покривши 60% свого тіла татуюваннями (фото) Неуважний майстер зробив дівчині татуйовання з прикрою помилкою (відео) 55-річна німкеня витратила 30 тисяч євро на татуювання (фото)
фото Великобританія зовнішність татуювання
Джерела: Сьогодні , instagram.com/becky_holt_bolt
Реклама

Новини партнерів

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото

Популярні статті

Сьогодні, 13:56Фаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Сьогодні, 10:29Смачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

Сьогодні, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

Вчора, 19:02Зірково

"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

Вчора, 14:29Зірково

Дружину Петросяна порівняли зі старою Шапокляк: відповідь зірки

Вчора, 09:30Зірково

"Привітайте мене": колишній Анастасії Заворотнюк одружився вдруге

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:05Events

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

27 березняEvents

Песах-2021: яскраві листівки і картинки з єврейською Пасхою

27 березняЗірково

LOBODA подає до суду на пластичного хірурга: що говорить лікар (відео)

27 березняФаново

Песах-2021: що в жодному разі не можна робити у свято

27 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 27 березня: Овен буде бодрячком, а на Тельців чекають знайомства і спілкування

27 березняEvents

27 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

26 березняЗірково

"Холостяк-11": хто залишив проєкт в четвертому випуску

26 березняЗірково

Учасницю "Холостяка" і переможницю конкурсу краси звинуватили в ескорті. Вона подала до суду

26 березняФаново

Що означає єврейська Пасха Песах: історія свята

Новини партнерів

Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Первая фотография с сыном: 43-летняя Фролова впервые стала мамой
Первая фотография с сыном: 43-летняя Фролова впервые стала мамой
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти