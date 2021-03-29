Жінка прикрасила все тіло татуюваннями і нарвалась на критику (фото)

33-річна британка зіткнулася з хейтом у соцмережах

33-річна мешканка англійського графства Чешир на ім'я Беккі Холт, яку раніше назвали найтатуйованішою жінкою Великої Британії, зіткнулася з хейтом у соцмережах через свою незвичайну зовнішність.

Шанувальники Беккі попросили поділитися "найгіршою реакцією" на її татуювання від довколишніх. Жінка, тіло якої на 95% покрито різними малюнками, написами та візерунками, поділилася відповіддю в Instagram-сторіс.

Фото: instagram.com/becky_holt_bolt

"Мене називали потворною, психічно хворою, огидною, поганою матір'ю і жахливим зразком для наслідування. Люди також писали, що моя дочка буде боятися мене і що раніше я була гарненькою, а тепер виглядаю як лайно, бо зробила татуювання на обличчі", – поскаржилася на хейтерів Холт.

Фото: instagram.com/becky_holt_bolt

Також британка згадала, що один з підписників дорікнув їй у тому, що вона виглядає на 60 років, а інші називали тату марною тратою часу.

"Я не можу повірити, що люди так жахливо ставляться до людей, з якими вони ніколи у життя не контактували", – додала вона.

За словами Беккі, вона уже навчилася справлятися з негативом, тому ігнорує подібні повідомлення і радить своїм підписникам чинити так само.

Фото: instagram.com/becky_holt_bolt

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 35-річного Сільвена Хелені, якого через татуювання та пірсинг звільнили з дитячого садочку. На чоловіка з незвичайною зовнішністю поскаржилися батьки трирічної дитини.

До того ж 20-річна британка Ненсі Андерсон після відвідування тату-салону заразилася небезпечною інфекцією.

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