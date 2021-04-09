Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Слабонервным не смотреть: мужчина превратил себя в орка из Властелина колец (фото)

Сегодня, 12:40

85% тела мужчины покрыто татуировками, в том числе глазные яблоки

41-летний фанат татуировок по имени Рико Ледесма из Бразилии вставил искусственные клыки, чтобы стать похожим на орка из саги "Властелин колец". 85% тела мужчины покрыто татуировками, в том числе глазные яблоки. Об этом сообщает издание Lad Bible.

Кроме этого, у него восемь подкожных имплантов в виде рогов на черепе, раздвоенный язык и подрезанные уши и нос.

Фото: Jam Press

За искусственные клыки Рико пришлось отдать около трех тысяч бразильских реалов.

Фото: Jam Press

А вот татуировки, пирсинг и прочие модификации бразильцу делала его жена – 25-летняя тату-мастерица под псевдонимом Кришна Инсомния.

Фото: Jam Press

Если вы в шоке от подобных новостей, лучше порадуйте себя чем-то приятным: ранее мы подготовили специальный календарь подарков на апрель.

У пары есть дочь, они ждут второго ребенка. Бразилец утверждает, что жене, ребенку и друзьям нравится его внешность.

Фото: Jam Press

Необычная внешность Ледесмы привлекла внимание кинопродюсеров, сейчас он готовится к первым съемкам в кино.

Напомним, 24-летний Маурисио Мандоза из города Куэрнавака (Мексика) потратил около 118,5 тысячи мексиканских песо на модификации тела. Ранее мы рассказывали о судьбе мужчины, который отрезал себе уши и гениталии, чтобы стать рептоидом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
18-летняя девушка продала свои откровенные фото за миллион долларов Женщина украсила все тело татуировками и нарвалась на критику (фото) Бросившая учебу студентка заработала 24 миллиона гривен на откровенных фото Женщина три года не мыла волосы и удивила результатом (фото)
фото Властелин колец внешность
Реклама

Новости партнеров

Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату

Популярные статьи

Сегодня, 05:50Психо

Гороскоп на сегодня 9 апреля для всех знаков зодиака: Тельцы! Это ваш день!

Вчера, 15:38Здорово

Когда собирать березовый сок и сколько полезно пить

Вчера, 10:57Вкусно

Готовим постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт

Вчера, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 8 апреля для всех знаков зодиака: Стрельцы, будьте мудрее!

Вчера, 05:05Events

8 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 апреляЗдорово

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

7 апреляЗвездно

Украинские модели с балкона в Дубае массово удаляют свои фото и аккаунты в соцсетях

7 апреляЗвездно

Мать 8-летней украинки, целовавшейся с 13-летним блогером, заявила о домашнем насилии

7 апреляЗвездно

Падчерица Потапа рассказала, почему ушла из семейного бизнеса

7 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 7 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не будь злюкой!

7 апреляEvents

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 апреляEvents

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляВкусно

Вкусно, как в детстве: 5 самых любимых десертов

6 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые рассказала о новом романе

6 апреляЗвездно

Никаких оргий и мужиков: подруга голых украинок из Дубая объяснила, зачем они туда поехали

6 апреляФаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

Новости партнеров

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять