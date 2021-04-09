Слабонервным не смотреть: мужчина превратил себя в орка из Властелина колец (фото)

85% тела мужчины покрыто татуировками, в том числе глазные яблоки

41-летний фанат татуировок по имени Рико Ледесма из Бразилии вставил искусственные клыки, чтобы стать похожим на орка из саги "Властелин колец". 85% тела мужчины покрыто татуировками, в том числе глазные яблоки. Об этом сообщает издание Lad Bible.

Кроме этого, у него восемь подкожных имплантов в виде рогов на черепе, раздвоенный язык и подрезанные уши и нос.

Фото: Jam Press

За искусственные клыки Рико пришлось отдать около трех тысяч бразильских реалов.

Фото: Jam Press

А вот татуировки, пирсинг и прочие модификации бразильцу делала его жена – 25-летняя тату-мастерица под псевдонимом Кришна Инсомния.

Фото: Jam Press

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У пары есть дочь, они ждут второго ребенка. Бразилец утверждает, что жене, ребенку и друзьям нравится его внешность.

Фото: Jam Press

Необычная внешность Ледесмы привлекла внимание кинопродюсеров, сейчас он готовится к первым съемкам в кино.

Напомним, 24-летний Маурисио Мандоза из города Куэрнавака (Мексика) потратил около 118,5 тысячи мексиканских песо на модификации тела. Ранее мы рассказывали о судьбе мужчины, который отрезал себе уши и гениталии, чтобы стать рептоидом.

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