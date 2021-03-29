Студентка кинула навчання і заробила 24 мільйони гривень на відвертих фото
Дівчина вкладає гроші у нерухомість і допомагає матеріально своїй родині
24-річна Кайя Корбридж, мешканка англійського міста Ланкашир, кинула навчання в університеті Leeds Beckett й розбагатіла на продажу відвертих знімків на платформі OnlyFans. Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Кайя вирішила піти з університету, в якому вона вивчала міжнародні відносини, щоб наука не заважала її вельми прибутковому бізнесу.
За останній рік студентка заробила 635 тисяч фунтів стерлінгів (24,5 млн гривень). Дівчина вкладає гроші у нерухомість і допомагає матеріально своїй родині. Крім цього, вона активно подорожує – відвідала уже безліч місць, у тому числі Балі, Мексику та Іспанію.
При цьому модель попередила, що, незважаючи на всі плюси її роботи, подібний заробіток може негативно позначитися на репутації.
"Пам'ятайте про те, що ваші відверті фото назавжди виявляться в інтернеті. Особисто я вже не турбуюся про це, позаяк ця робота приносить мені хороші гроші, а для мене це набагато важливіше", – заявила Корбридж.
Нагадаємо, 42-річний індійський військовий обміняв державну таємницю на серію оголених фотографій дівчат з соціальних мереж. Крім цього, раніше оголені дівчата мало не спровокували аварію на ралі.
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