Студентка кинула навчання і заробила 24 мільйони гривень на відвертих фото

Дівчина вкладає гроші у нерухомість і допомагає матеріально своїй родині

24-річна Кайя Корбридж, мешканка англійського міста Ланкашир, кинула навчання в університеті Leeds Beckett й розбагатіла на продажу відвертих знімків на платформі OnlyFans. Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Кайя вирішила піти з університету, в якому вона вивчала міжнародні відносини, щоб наука не заважала її вельми прибутковому бізнесу.

Фото: instagram.com/kayacorbridge

За останній рік студентка заробила 635 тисяч фунтів стерлінгів (24,5 млн гривень). Дівчина вкладає гроші у нерухомість і допомагає матеріально своїй родині. Крім цього, вона активно подорожує – відвідала уже безліч місць, у тому числі Балі, Мексику та Іспанію.

Фото: instagram.com/kayacorbridge

При цьому модель попередила, що, незважаючи на всі плюси її роботи, подібний заробіток може негативно позначитися на репутації.

"Пам'ятайте про те, що ваші відверті фото назавжди виявляться в інтернеті. Особисто я вже не турбуюся про це, позаяк ця робота приносить мені хороші гроші, а для мене це набагато важливіше", – заявила Корбридж.

Фото: instagram.com/kayacorbridge

Нагадаємо, 42-річний індійський військовий обміняв державну таємницю на серію оголених фотографій дівчат з соціальних мереж. Крім цього, раніше оголені дівчата мало не спровокували аварію на ралі.

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