18-річна дівчина продала свої відверті фото за мільйон доларів

Вона заробила цю суму всього за шість годин

Скандальна блогерка Даніелла Бреголі, відома також під псевдонімом Bhad Bhabie, за шість годин заробила мільйон доларів. Дівчина зареєструвалася на платформі OnlyFans (там користувачі платять за відверті фото і відео) відразу після того, як їй виповнилося 18 років.

Фото: instagram.com/bhadbhabie

"Непогано для шести годин. Ми побили рекорд на OnlyFans", – написала зірка на своїй сторінці в Instagram, додавши відповідний скрін.

Фото: instagram.com/bhadbhabie

Незважаючи на те що у дівчини величезна армія шанувальників (17,1 млн), не всі були готові повірити у такий запаморочливий успіх. Дехто припустив, що це був жарт.

Фото: instagram.com/bhadbhabie

Даніелла Бреголі – американська реп-виконавиця і героїня інтернет-мемів.

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