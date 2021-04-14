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Чому на Великдень кажуть Христос воскрес

Сьогодні, 13:33

Чудесне воскресіння Христа – найголовніша доктрина, на якій ґрунтується вся християнська віра

"Христос воскрес!" – "Воістину воскрес!" Це головне вітання християн у велике церковне свято – Світлий Великдень. Звідки пішла традиція цих слів, що вони означають і як правильно христосуватися на Великдень, дізнайтеся в нашій статті.

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Історія традиції христосування

Традиційне великоднє привітання, яке називається христосуванням, має бути скріплено триразовим поцілунком. Це давній слов'янський звичай вітати одне одного не тільки в перший день Воскресіння Христового, а й упродовж наступних сорока днів, тобто до самого свята Вознесіння.

Для християн число сорок завжди було символічним. За церковними канонами вважається, що саме на сороковий день після смерті душа людини відлітає на небо. А все тому, що Ісус Христос вознісся на небо по закінченні сорока днів після Свого воскресіння. При цьому Він дав настанову учням, щоб ті навчили всі народи християнській вірі, похрестивши їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.

Привітання "Христос воскрес" сягає корінням давніх апостольських часів і висловлює радість, подібній світлій радості апостолів, які дізналися про воскресіння Сина Божого.

Показово, що при зустрічі починати це вітання повинна молодша людина, звертаючись до старшої, а та їй відповідає.

Значення вітання "Христос воскрес!" – "Воістину воскрес!"

Віра в чудове воскресіння Христа – це найголовніша доктрина для кожного християнина. Адже саме на цій події ґрунтується вся християнська віра.

Христос Воскрес
Христос Воскрес
Фото: Depositphotos

Суть проповіді учнів Христа полягає в тому, що на землю прийшла Боголюдина, яка через страждання спокутувала людський рід від гріха, і кожен, хто йде за Ним, по вірі в Нього, долучається до воскресіння після своєї смерті.

Великдень – це особлива подія, яку святкують на честь великої радості людей за воскреслого Господа і за дарування усім нам вічного життя. А тому, промовляючи вітання "Христос воскрес!", віряни прагнуть донести цю щасливу звістку якомога більшій кількості людей, поширити свою віру і допомогти іншим людям повірити і стати на шлях істинний.

Давньої традиції великоднього привітання суворо дотримувалися віряни і передавали з покоління в покоління. Отже, вітаючи одне одного, християни поділяли велику радість і посвячували інших людей у віру в Христа.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

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