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Що не можна їсти щодня: секрети схудлої вдвічі багатодітної матері (фото)

Сьогодні, 12:45

33-річна Дарсі Хансон скинула 89 кілограмів зайвої ваги

33-річна мати шістьох дітей Дарсі Хансон з американського міста Сіетл схудла вдвічі (на цілих 89 кілограмів!) і поділилася головними секретами нормалізації ваги. Жінка радить пробувати всі способи та не боятися звертатися до людей за допомогою.

Американка схудла вдвічі – на цілих 89 кілограмів
Фото: Caters News

За словами Дарсі, історія її кардинальної трансформації почалася ще у 2018 році. Тоді жінка важила 190 кілограмів: вона щодня їла шкідливу їжу (величезні десерти, калорійну пасту і випічку) та пила солодкі газовані напої (літри кока-коли). Її денний раціон досягав восьми тисяч кілокалорій.

Дарсі Хансон щодня їла шкідливу їжу
Фото: Caters News

Одного разу Хансон дізналася про смерть свого друга. Ця важка втрата змусила жінку кардинально змінити свій спосіб життя, щоб забезпечити краще майбутнє собі та дітям. "Я не хотіла даремно витрачати життя", – зазначила вона у коментарі для видання Yahoo.

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Дарсі стала дотримуватися низкоуглеводнох кетодієти з високим вмістом жирів і помірним відсотком білків. Завдяки такому харчуванню та спорту жінка схудла на 25 кілограмів.

Фото після та до схуднення
Фото: Caters News

У квітні 2019 року американці зробили операцію зі зменшення об'єму шлунку, завдяки цьому вона скинула ще 64 кілограми. Тепер жінка щаслива та повністю задоволена своїм зовнішнім виглядом!

Сім'я Дарсі Хансон
Фото: Caters News
Фото: Caters News

Нагадаємо, 30-річна Діджей Джарман з міста Гамільтон, Нова Зеландія, знайшла спосіб схуднути на 53 кілограми і поділилася своїми секретами.

Дивіться відео: чим небезпечне швидке схуднення

Також Сьогодні.Lifestyle писали, як канадець схуд на 147 кілограмів і розкрив простий секрет стрункості.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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