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Оригінальні привітання з Днем матері у віршах і смс

Сьогодні, 05:20

Вибирайте найкраще, найдобріше, найдушевніше привітання з Днем матері для любої матусі

Привітання з Днем матері
Привітання з Днем матері
Фото: bonnycards

Сьогодні, 10 травня, Україна і багато країн світу святкують День матері-2021. У цей світлий і святковий день не забудьте привітати своїх мам і адресувати їм душевні, позитивні, веселі й радісні вітання зі святом.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

День матері-2021: найкращі вітання у віршах

***

Пожелаю в День матери счастья,
Самых ярких, волшебных событий,
Пусть глаза улыбаются чаще,
Для любви будет сердце открыто.

Позитив, вдохновение, успехи
За тобой пусть идут по пятам,
Радость в доме живет без помехи,
И успех пусть поселится там.

Привітання з Днем матері
Привітання з Днем матері
Фото: bonnycards

Короткі привітання з Днем матері

***

Мама, милая, родная!
Тебя сердечно поздравляю,
За все спасибо говорю
И очень искренне люблю.

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З Днем матері: прикольні привітання мамі

***

Мамой быть совсем непросто –
На процентов девяносто.
Остальные десять – рай:
Гладь, стирай и убирай...

Завтрак, ужин и обед –
Приготовлен, разогрет.
Школа, ясли, детский сад –
Мамой быть, ну каждый рад!

Что ни день – уборка в доме.
Это точно, как в законе:
Не исполнить, ведь нельзя,
Это мамина стезя!

Шум и крики малышей:
"Это дай. Того налей...
Это вовсе не хочу...
А не дашь, то закричу..."

Одним словом, мамой быть –
Это всех вокруг любить,
А себя... ну как придется...
Может, время и найдется!..

Привітання з Днем матері
Привітання з Днем матері
Фото: bonnycards

Смс привітання в День матері

***

С Днем матери тебя, родная!
Твоя любовь хранит меня от бед.
Пускай тебя лишь радость окружает,
Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

Найкращі привітання мамі в День матері-2021

***

Наверное, не хватит в мире слов,
Чтоб рассказать о том, что так бесценно.
О том, что только мамина любовь
Нас исцеляет от невзгод мгновенно.

Как рассказать о том, что на века
Дороже золота, алмазов и рубинов?
Все знают, это мамина рука,
Что нежно гладит по макушке сына.

Не важно, сколько времени прошло,
И мы все выросли, давно уже не детки.
Но на душе всегда светлым-светло
От глаз твоих и от объятий крепких.

Что можно в этот день тебе сказать?
Что пожелать тебе, моя родная?
Здоровья, счастья, горестей не знать,
А знать, что ты у нас одна такая.

Привітання з Днем матері
Привітання з Днем матері
Фото: bonnycards

Душевне привітання з Днем матері в смс

***

С Днем матери тебя, родная мама,
Желаю быть всегда счастливой самой,
Душой и сердцем я тебя люблю,
За все добро тебя благодарю.

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Щире привітання на День матері подрузі

***

День матери – волшебный праздник,
Он всех нас делает добрей.
Желаем нашим мамам счастья,
И радостных погожих дней!

Привітання з Днем матері
Привітання з Днем матері
Фото: Pixabay

Вітання подругам з Днем матері

***

Мамин день пускай подарит
Счастье, радость и удачу!
Процветанием завалит,
Порешает все задачи.

В море радости волшебной
С головой пусть окунет,
Принесет успех мгновенно
И проблемы отберет!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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