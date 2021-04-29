Як час народження людини впливає на все її життя: несподіваний висновок

Послідовність появи дітей на світ впливає на те, як вони поводитимуться не тільки в дитинстві, а й у дорослому віці. У цьому впевнений лікар-терапевт Трістан Коллазо

Лікар-терапевт Трістан Коллазо на своїй сторінці в TikTok розповів про вплив часу народження людини на все її життя. За словами терапевта, у медиків є концепція, згідно з якою послідовність появи дітей на світ впливає на те, як вони поводитимуться не тільки в дитинстві, а й у дорослому віці.

За словами Трістана, перша дитина зазвичай відповідальніша й буде допомагати батькам, а також, ймовірно, стане перфекціоністом у майбутньому. Це пов'язано з тим, що саме старшу дитину батьки і родичі хочуть зробити найкращою.

Фото: tiktok.com/@risethriverepeat

Однак друга дитина намагається досягнути не менших успіхів, ніж старший брат або сестра, – і починає конкурувати, прагнучи отримати увагу. "Через це такі діти краще готові до життя, мають бажання змагатися, здатні радувати людей і відкриті до отримання нових навичок", – зауважив Коллазо.

Найгірше себе почуває дитина, яка виявляється середньою між старшою і молодшою – це викликає образу і розчарування, уточнив терапевт. Він зазначив, що таким дітям нелегко порадувати батьків. Вони залежні від родичів, але все одно допитливі.

Цей ролик зібрав понад вісім мільйонів переглядів.

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