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Як прищепити дитині любов до читання – лайфхак актриси Ірини Хоменко

Сьогодні, 10:39

Сьогодні відзначають Всесвітній день дитячої книги

2 квітня ми святкуємо Всесвітній день дитячої книги. Тема книговидання в Україні – актуальна і широко обговорювана. Останнім часом з'являється все більше нових українських видавництв, попит на книги українських письменників зростає. Як наслідок – змінюється культура читання. Ми поговорили з акторкою шоу "Мамахохотала" на каналі НЛО TV, Іриною Хоменко про те, як в її родині прищеплюється любов до книги. Ірина разом з чоловіком виховують двох дітей: сина-першокласника Даміра і доньку Аврору, яка народилася минулого року. Що читає акторка дітям і чому вважає, що читання – обов'язковий процес з перших років життя?

Як прищепити дітям любов до читання з дитинства? Як це відбувається у вашій родині?

Рецепт простий – сідайте і читайте поруч зі своєю дитиною. Для мене завжди було загадкою – як це зробити? Виявилося, все дуже просто. Ви обираєте книгу, яка (увага!) цікава саме вашій дитині, і починаєте її читати. Ми з сином починали з "Карлсона" і "Пеппі Довгапанчоха". Я читала, а Дамір слухав. А далі – син самостійно читав українські книжки. Він прочитав вже дуже багато книг: "Агата Містері" Стіва Стівенсона, "Пес на ім'я Мані" від Бодо Шефера, "101 далматинець", "Король Лев" і серію книг від Олександра Штеффенсмаєра про Лізелотту. Зауважте, він лише у першому класі.

Акторка Ірина Хоменко
Акторка Ірина Хоменко
Фото: прес-служба НЛО TV

На ваш погляд, сучасним дітям варто читати книги на тому ж рівні, як минулим поколінням? Адже зараз з'явилося більше способів сприймати інформацію – є можливість читати скорочені версії книг або читати блогерів чи пізнавальні пости.

Дитина, який самостійно не прочитає книгу – не зможе пережити весь спектр почуттів. Це як побувати у казковому світі Гаррі Поттера, але не бути учасником цих подій. Коли ти на це тільки дивишся – це не впливає так сильно на душу дитини.

Щодо блогерів – коли ти дивишся на їхній контент, то ти бачиш їхню думку. Дитині набагато цінніше мати своє ставлення до події, книги, фільму. А скорочена версія – це як облизати цукерку, замість того, щоб з'їсти її цілою. Впевнена, що дітям треба читати, і читати книгу в повному обсязі – не скорочену версію. Це вчить аналізу, викликає емоції та відкладається в пам'яті. І це сильно розвиває візуальну пам'ять малюка.

Як ви обираєте книги для своїх дітей за віком та інтересами? Що зараз читають Дамір і Аврора?

Аврора зараз вивчає картки Домана – ми говоримо про те, як виглядають і називаються предмети. А старший син, Дамір багато слухає книг англійською + ми читаємо "Таємний розшук царя Гороха" Андрія Беляніна. Паралельно син читає українські казки – це окремо від того, що задають у школі.

Актриса Ірина Хоменко з сім'єю
Актриса Ірина Хоменко з сім'єю
Фото: прес-служба НЛО TV

Як у вашій родині обирають книги для дітей?

Ми з чоловіком часто вибираємо книги зі своїх уподобань. Це логічно, адже читаємо ми разом – і нам обом має бути цікаво.

Порадьте, як не перегнути палицю в "нав'язуванні" любові до читання?

Тут варто почати з власного прикладу. Якщо ваша дитина буде бачити, що це подобається вам, що це цікаво вам – проблем з читанням у дитини не буде. Покажіть, що це весело – у процесі можна сміятися, пізнавати нове.

Іноді ми робимо так: син читає першу сторінку, а я дочитую далі. Цей процес захоплює дитину – завжди цікаво, що там далі буде.

Є книги, які ви читали в дитинстві, і знову читаєте зі своїми дітьми?

Думаю, до моїх дитячих книг ми ще за віком не дійшли (посміхається). Також мені цікаво читати щось з нового, що ми підбираємо дитині. Тобто, для мене це як вперше. Наприклад, мені дуже подобається дитяча письменниця Катя Матюшкина. З сином вже прочитали всі її книги про Кота да Вінчі. Для мене ця авторка була відкриттям. Герої її книг – це коти, різні цікаві міфічні істоти. Я б радила читати її всім до 5-го класу і до 5 класу включно – дуже цікаві книги.

Актриса Ірина Хоменко з сином
Актриса Ірина Хоменко з сином
Фото: прес-служба НЛО TV

До речі, ми всі читаємо або українською мовою, або англійською. Якщо дитина дивиться мультики – все те ж саме.

Та й взагалі, прочитайте з дитиною всі наші українські народні казки. Це дуже цікаво, захоплює та пізнавально. Ми після прочитання казки з сином завжди говоримо, виносимо якусь мораль. Ставимо питання: "Хто, по-твоєму, повівся добре, а хто – погано? Чого навчила тебе ця книга?" Це дуже розвиває аналітичне мислення.

На останок – яку книгу зараз читає Ірина Хоменко?

Хотілося б багато прочитати, але зараз все, на що мені вистачає часу – це читати книги з Даміром і Авророю. Повторюся, це поки так – тому що читати я люблю!

Раніше ми з'ясували, як читати по 10 книг на тиждень: сім перевірених способів.

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діти книги читач Ирина Хоменко
Джерело: Сьогодні
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