Мільйонні контракти і жодних вихідних: як і на чому заробляють українські блогери в Instagram

Лєна Мандзюк з Хмельницького розповіла, як можна заробити на особистому блозі в соцмережі і чому це нелегка робота

Мільйони за повідомлення в Instagram. Аналітична компанія Hopper HQ, яка спеціалізується на соціальних мережах, порахувала, хто в світі більше всіх заробляє в Instagram. Серед українців теж вистачає блогерів, які отримують кругленькі суми за повідомлення в соцмережах.

В ефір інформаційного-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" з Юлією Галушка покликали Лєну Мандзюк з Хмельницького. У дівчини мільйон двісті тисяч підписників і мільйонні контракти. У неї розпитали, чи можна в Україні заробити хороші гроші на постах в соцмережах.

Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка Фото: прес-служба

Скільки отримують за пост в Instagram світові знаменитості

Всі зірки заробляють в соцмережах на рекламі. Один такий рекламний пост у актора Дуейна Джонсона коштує 1 мільйон 15 тисяч доларів – він найвисокооплачуваніший блогер в соцмережі.

Далі за ним йде Кайлі Дженнер з відомого сімейства Кардашян, яка за один рекламний пост заробляє 986 тисяч доларів.

Трійку найбільш високооплачуваних блогерів в Instagram закриває відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду, який бере за один рекламний пост 889 тисяч доларів.

За що платять українським блогерам

За словами блогера Олени Мандзюк, в Україні за один пост блогер може заробити від 20 тисяч гривень. У неї самої на 2021 рік підписано контрактів на рекламу різних брендів на кілька мільйонів гривень.

Олена каже, що в Україні блогерів-інфлюенсеров дуже мало і саме вони можуть впливати на своїх читачів. Вони дуже цінують свою аудиторію, тому не будуть рекомендувати те, в чому не впевнені і те, що неякісне.

Блогер Олена Мандзюк Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Що рекламують і від чого відмовляються блогери в соцмережах

Лєна Мандзюк каже, що в її блозі немає алкоголю, сигарет, продукції "пікантної індустрії" – того, що їй не близько. Але вона співпрацює з брендами косметики, з одним всесвітнім банком – все, що їй близько, вона транслює в Мережі.

Скільки часу йде на блог

Лєна працює 5 років над своїм блогом без відпусток і вихідних. Вона починала сама вести свій блог, але зараз в її команді вже до 15 людей – всі, хто допомагає тримати контакт, створювати класний контент, знімати відео, придумувати фотосесії. І команда росте кожен день.

Як близькі Олени ставляться до її роботи і що на це говорить її чоловік – дивіться детальніше в сюжеті:

Тим часом в соцмережах з'явився новий флешмоб по омолодженню обличчя на 30 років.

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