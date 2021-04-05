Які іграшки потрібні дитині до року: що вибрати для свого малюка

Чому не можна малюкам використовувати гаджети і чи розвивають насправді дитячі килимки

Іграшки – важливий елемент розвитку дитини будь-якого віку. Але особливу увагу підбору іграшок, їх якості, модифікації і призначенню варто віддавати для діток до року. Ми поспілкувалися з педіатром Оленою Антонової і з'ясували головні характеристики підбору іграшок для дітей до року.

Педіатр Олена Антонова Фото: пресслужба

Правильна іграшка допомагає малюкові розвинути не тільки інтерес до гри, а й психоневрологічні навички та вміння. А батьки зможуть зорієнтуватися в потребах дитини.

Скільки іграшок потрібно дитині

Чим менше тим краще. Малюки до року ще не вибудовують повноцінний процес гри, а мінімум іграшок допоможе краще вивчити властивості.

Як малюки до 6 місяців застосовують іграшки:

Пробують на смак;

Кидають, щоб почути, звук, який вона видає;

Шарудять нею, постукують.

Діткам від 6 до 12 місяців іграшки допомагають розвинути розумовий процес:

Їм потрібно придумати, що з нею робити;

З'являються спроби зламати іграшку, щоб вивчити її.

Як правильно вибирати іграшки і якими вони повинні бути

Іграшки для дітей насамперед повинні бути безпечними: без гострих кутів, які складно розбити, відкусити шматочок, без дрібних деталей і нерозбірні.

Іграшки для дітей повинні бути виконані з екологічно чистих і безпечних матеріалів. Малюки часто пробують іграшки на смак, сплять з ними, тому не повинно бути домішок фарби, різких запахів пластика або гуми – все це підвищує ризик різних алергічних реакцій.

Чи розвивають дітей розвиваючі килимки

Розвиваючі килимки – це дуже весела річ для самостійного проведення часу дитини. Малюкові на ньому зручно перебувати і цікаво грати з різними деталями. Але, якщо розглядати з позиції "розвитку", то в ньому досить мало такої функції.

Чи потрібні дітям до року якісь гаджети

Однозначно ні. Тільки батьківська увага, любов і турбота. Діти в такому віці не здатні сконцентрувати увагу і вловити суть мультфільму. А ось відволікання на "швидкоплинні кадри" може негативно позначитися на дитячому розвитку в цілому.

Якого кольору іграшки краще вибирати і яких кольорів уникати

Вибирати іграшки можна будь-яких кольорів, головне – уникати кислотних. Все тому що для створення їх можуть використовуватися токсичні речовини, а це небезпечно для дітей.

Книги для дітей до року: які вони повинні бути

До року краще вибирати м'які книги і без тексту, з щільним картоном, адже малюки люблять все пробувати на смак. Також корисними для малюків будуть книги з пищалками – їх не тільки цікаво розглядати, а й пізнавати нові звуки.

Ми підібрали 5 розвиваючих іграшок для дітей до року на будь-який смак:

Набір розвиваючих іграшок в тубусі – Infantino. 499 гривень Фото: panama.ua

Розвиваюча іграшка-ключики "Відкривай і вивчай". Ціна – 610 гривень Фото: panama.ua

Сортер-черепашка Fat Brain Toys Pop N Slide Shelly. Ціна 423 гривні Фото: kidis.ua

Інтерактивна іграшка Fisher-Price Розумне цуценя. Ціна 1056 гривень Фото: bi.ua

Ігровий набір Kiddieland Ноїв ковчег. Ціна 829 гривень Фото: bi.ua

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