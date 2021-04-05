Які іграшки потрібні дитині до року: що вибрати для свого малюка
Чому не можна малюкам використовувати гаджети і чи розвивають насправді дитячі килимки
Іграшки – важливий елемент розвитку дитини будь-якого віку. Але особливу увагу підбору іграшок, їх якості, модифікації і призначенню варто віддавати для діток до року. Ми поспілкувалися з педіатром Оленою Антонової і з'ясували головні характеристики підбору іграшок для дітей до року.
Правильна іграшка допомагає малюкові розвинути не тільки інтерес до гри, а й психоневрологічні навички та вміння. А батьки зможуть зорієнтуватися в потребах дитини.
Скільки іграшок потрібно дитині
Чим менше тим краще. Малюки до року ще не вибудовують повноцінний процес гри, а мінімум іграшок допоможе краще вивчити властивості.
Як малюки до 6 місяців застосовують іграшки:
- Пробують на смак;
- Кидають, щоб почути, звук, який вона видає;
- Шарудять нею, постукують.
Діткам від 6 до 12 місяців іграшки допомагають розвинути розумовий процес:
- Їм потрібно придумати, що з нею робити;
- З'являються спроби зламати іграшку, щоб вивчити її.
Як правильно вибирати іграшки і якими вони повинні бути
Іграшки для дітей насамперед повинні бути безпечними: без гострих кутів, які складно розбити, відкусити шматочок, без дрібних деталей і нерозбірні.
Іграшки для дітей повинні бути виконані з екологічно чистих і безпечних матеріалів. Малюки часто пробують іграшки на смак, сплять з ними, тому не повинно бути домішок фарби, різких запахів пластика або гуми – все це підвищує ризик різних алергічних реакцій.
Чи розвивають дітей розвиваючі килимки
Розвиваючі килимки – це дуже весела річ для самостійного проведення часу дитини. Малюкові на ньому зручно перебувати і цікаво грати з різними деталями. Але, якщо розглядати з позиції "розвитку", то в ньому досить мало такої функції.
Чи потрібні дітям до року якісь гаджети
Однозначно ні. Тільки батьківська увага, любов і турбота. Діти в такому віці не здатні сконцентрувати увагу і вловити суть мультфільму. А ось відволікання на "швидкоплинні кадри" може негативно позначитися на дитячому розвитку в цілому.
Якого кольору іграшки краще вибирати і яких кольорів уникати
Вибирати іграшки можна будь-яких кольорів, головне – уникати кислотних. Все тому що для створення їх можуть використовуватися токсичні речовини, а це небезпечно для дітей.
Книги для дітей до року: які вони повинні бути
До року краще вибирати м'які книги і без тексту, з щільним картоном, адже малюки люблять все пробувати на смак. Також корисними для малюків будуть книги з пищалками – їх не тільки цікаво розглядати, а й пізнавати нові звуки.
Ми підібрали 5 розвиваючих іграшок для дітей до року на будь-який смак:
Читайте також 5 ненудних занять для дітей на час локдауна .
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше