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Как время рождения человека влияет на всю его жизнь: неожиданный вывод

Сегодня, 10:21

Порядок появления детей на свет влияет на то, как они будут себя вести не только в детстве, но и во взрослом возрасте. В этом уверен врач-терапевт Тристан Коллазо

Врач-терапевт Тристан Коллазо на своей странице в TikTok рассказал о влиянии времени рождения человека на всю его жизнь. По словам терапевта, у медиков существует концепция, по который порядок появления детей на свет влияет на то, как они будут себя вести не только в детстве, но и во взрослом возрасте.

По словам Тристана, первый ребенок, как правило, более ответственный и будет помогать родителям, а также, скорее всего, станет перфекционистом в будущем. Это связано с тем, что именно старший обычно становится ребенком, которого родители и родственники хотят сделать лучшим.

Фото: tiktok.com/@risethriverepeat

Второй ребенок пытается добиться не меньших успехов, чем старший брат или сестра, – и начинает конкурировать, желая получить внимание. "Из-за этого они (дети) зачастую лучше готовы к жизни, имеют желание соревноваться, лучше идут на договоренности, способны радовать людей и открыты к изучению новых навыков", – заметил Коллазо.

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Хуже всего себя чувствует ребенок, который оказывается средним между старшим и младшим – это вызывает обиду и разочарование, уточнил терапевт. Он подчеркнул, что таким детям нелегко порадовать родителей. Они более зависимы от родственников, но все равно любознательны.

Этот ролик собрал более восьми миллионов просмотров.

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