1000 євро за пост в Instagram: за що українським блогерам платять такі гроші

Скандальна блогер Анна Алхім назвала розцінки на свою рекламу в соцмережах

Заробити на дорогий автомобіль всього за місяць? Легко! Популярні блогери в соцмережах цілком здатні отримати за свої пости півмільйона гривень і навіть більше. Чому їм платять такі шалені гроші, розпитав у скандального блогера з Дніпра Анни Алхім телеведучий Дмитро Коляденко в програмі "Зіркоманія" на телеканалі Україна 24.

Скільки можна заробити в Instagram

Український ТОП-блогер Анна Алхім завжди відверто розповідає про свій заробіток: 1000 євро коштує пост, 1000 євро коштує сторіз, 2500 євро коштує відео – пост. Але дівчина планує піднімати ціни.

Виходить, за місяць блогер може заробити орієнтовно 30 тисяч євро. У гривнях – майже мільйон. Для цього потрібно хоча б раз на день робити повідомлення або сторіз.

Такі великі гроші приємно витрачати на подарунки, а в березні достатньо для цього приводів. Якщо визначитися з презентом не можете – скористайтеся нашим весняним календарем подарунків.

"У мене є менеджер, який відповідає на всі запити, люди замовляють рекламу, я можу прорекламувати все і вас навіть за ваші гроші", – розповідає блогер Анна Алхім.

Але іноді Анна Алхім йде з соцмереж, щоб поспілкуватися з шанувальниками наживо. До Києва вона приїхала з виступом про гроші і успіх в Мережі.

Але Анна заробляє не тільки завдяки соцмережам, вона також створює і продає одяг.

Блогер Анна Алхім Фото: instagram/anna_alkhim

У чому популярність блогерів

Блогери – це нові медіа, які щирі через відсутність цензури. Цим і пояснюється інтерес із боку рекламодавців – більшість людей сприймають їх рекламу, як щиру рекомендацію.

Але крім заробітків, Анна Алхім відома ще й своїми скандалами. Один із найгучніших трапився півроку тому, коли блогер назвала президента Росії Путіна "красунчиком". Телеведучу Олену Філонову обізвала "товстою" і влаштувала з нею грандіозну перепалку в Instagram.

Тим часом зірка TikTok Таїсія Онацька потрапила в скандал із військовим.

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