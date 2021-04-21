28-річна блогерша зі Львова підкорює соцмережі в образі 82-річної бабусі

У блогерші вже 162 тисяч підписників в Instagram і їй платять за рекламу

Більшість жінок намагаються відстрочити старість, але є і такі, хто навмисне додає на обличчя зморшок, а у волосся – сивини. 28-річна блогер зі Львова Вікторія Ільчук підкорює соцмережі в образі 82-річної бабусі. У своєму Instagram вона вже має понад 162 тисяч підписників, і ще близько 30 тисяч – в YouTube.

Баба Нюся з галицьким гумором розповідає про закрутки, погоду, сім'ю – про що-завгодно. Звідки черпає натхнення і скільки грошей заробляє на бабці, дівчина розповіла телеведучій інформаційно-розважального шоу на телеканалі "Україна 24" "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлії Галушка.

Ведуча Юлія Галушка Фото: прес-служба

Звідки взагалі взялася ця бабця?

Дівчина каже, що більше фантазує, коли придумує історії, але багато слухає людей. Вона живе в селі біля Львова і чує багато різних діалектів та історій. Особливо продуктивними в цьому плані стали поїздки на навчання на електричці – там можна було багато різних історій і діалектів почути.

Саме так і з'явився образ Баби Нюсі. Далі вже підписники підказали, що їй потрібна родина, подруга – так і почала з'являтися вся картинка.

Чи не ображаються сусідки за такий образ?

Сусідки на Бабу Нюсю не ображаються, адже вона дуже позитивна жінка, всі її люблять. Вона не є прототипом якоїсь бабусі – це збірний образ. А сусіди дивляться і підказують, що ще можна було б сказати або зробити.

Скільки можна заробити на образі бабусі і хто платить ці гроші?

Рекламодавці у блогу дівчини вже є. Оскільки вона підприємець і блогер, то гроші бере за рекламу. Причому реклама може йти як від самої блогерші, так і від Баби Нюсі.

Ось тільки назвати суму, яку заробляє блогерша в образі бабусі, так і не змогла, адже все залежить від того, скільки реклами хто замовить.

Як працює 28-річна блогерша в образі 82-річної бабусі – докладніше дивіться в сюжеті:

Тим часом інша блогерша Софія Стужук знялася у відвертій фотосесії для Playboy.

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